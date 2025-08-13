Un lup, împuşcat pentru prima dată într-o regiune din nordul Italiei / Decizia a venit după ce zeci de rumegătoare au fost ucise pe o păşune alpină / Un alt lup e căutat de vânători

Un lup a fost împuşcat pentru prima dată în regiunea Bolzano-Tirolul de Sud din nordul Italiei, la ordinul autorităţilor, în urma unei modificări a reglementărilor Uniunii Europene (UE), transmite miercuri agenţia DPA, transmite Agerpres.

Animalul mascul, cu o greutate de 45 de kilograme, a fost ucis de pădurari în Bolzano-Tirolul de Sud, a raportat Direcţia locală de silvicultură.

Anterior, guvernul regional a permis în mod explicit uciderea animalului.

Activiştii pentru drepturile animalelor s-au declarat revoltaţi.

Din luna mai, cel puţin 31 de animale rumegătoare au fost ucise pe o păşune alpină din apropierea localităţii Malles Venosta (Mals), în regiunea Venosta (Vinschgau).

Potrivit directorului regional al Departamentului de silvicultură, Günther Unterthiner, lupul a fost localizat în munţi, la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri.

Un alt lup, pentru care a fost aprobată de asemenea uciderea, este în continuare căutat.

Mai multe organizaţii pentru protecţia animalelor au încercat să împiedice în mod legal uciderea, însă au eşuat definitiv în instanţă, luni.

Directiva UE a fost modificată luna trecută. UE a retrogradat recent statutul de protecţie al lupilor de la specie „strict protejată” la „protejată”. Modificarea directivei a intrat în vigoare de la jumătatea lunii iulie.

Şi alte ţări din UE intenţionează să împuşte mai mulţi lupi pentru a proteja animalele rumegătoare.

Potrivit organizaţiei WWF, lupul a fost eradicat în Europa de Vest, inclusiv în Germania, la jumătatea secolului al XIX-lea. Acesta a supravieţuit doar în Europa de Est şi de Sud.

De atunci, populaţia s-a refăcut. Biroul European de Mediu (EEB) – o organizaţie umbrelă a grupurilor de mediu – estimează că în Europa există peste 20.000 de lupi.