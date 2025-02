Universal Music Group și ONG-ul Music Health Alliance lansează un fond caritabil pentru sănătatea mintală în industria muzicală

Universal Music Group este partener cu organizația non-profit Music Health Alliance (MHA) pentru a lansa Music Industry Mental Health Fund, scrie Music Business Worldwide.

Potrivit UMG, fondul va oferi „resurse de sănătate mintală în ambulatoriu, cuprinzătoare și de înaltă calitate” pentru profesioniștii din industria muzicală din SUA.

Programul, care urmează să fie lansat vineri (14 februarie), va oferi servicii precum recomandări personalizate pentru consilieri de sănătate mintală și psihiatri, precum și subvenții pentru a ajuta la compensarea costurilor tratamentului de sănătate mintală.

Profesioniștii din industria muzicală care apelează la program vor primi un răspuns preliminar în termen de 24 de ore și vor avea acces la echipa MHA de avocați în domeniul sănătății.

Programul se bazează pe un parteneriat vechi de patru ani între UMG și MHA, denumit Priority Healthcare Advocacy Program, care oferă artiștilor UMG și compozitorilor Universal Music Publishing acces la un avocat de sănătate MHA pentru a-i ajuta să acceseze resursele de sănătate.

UMG spune că programul a deservit aproximativ 1.000 de clienți și a economisit până acum 12,5 milioane de dolari în costuri de sănătate.

Noul program este disponibil pentru toți profesioniștii actuali și foști din industria muzicală, nu doar pentru cei angajați în companiile UMG.

„Am lucrat la modalități de a stabili o cale simplificată pentru accesul la sănătatea mintală, finanțare și planificare a îngrijirii”, a declarat Chief Impact Officer Susan Mazo de la UMG.

„Creșterea și continuarea parteneriatului nostru cu [fondatorul MHA] Tatum [Allsep] și Music Health Alliance a fost cel mai natural mod de a asigura un sprijin continuu și eficient pentru sănătatea mintală pentru oricine lucrează în industria noastră.”

„Music Health Alliance deține resursele cuprinzătoare necesare pentru a aborda întregul spectru de nevoi de sănătate mintală pentru profesioniștii din industria muzicală”, a adăugat Allsep, care a fondat MHA în 2013, după ani de documentare a nevoii de îmbunătățire a accesului la asistență medicală în industria muzicală.

„Aceasta include asistență financiară, un continuum de îngrijire atât pentru sănătatea mintală, cât și pentru cea fizică, și servicii wraparound, cum ar fi sprijinul psihiatric, facilitarea programelor intensive în ambulatoriu și în spital și colectarea datelor. Abordarea holistică a MHA asigură un angajament pe termen lung pentru sănătatea, bunăstarea și durabilitatea forței de muncă din industria muzicală.”

Noua inițiativă vine pe fondul unei conversații în creștere despre îngrijirea sănătății și compensarea artiștilor din industria muzicală, în urma comentariilor făcute de artista în ascensiune Chappell Roan în timpul discursului său de acceptare a premiului Grammy.

„Casele de discuri trebuie să își trateze artiștii ca pe niște angajați valoroși, cu un salariu decent și asigurare de sănătate și protecție. Labels, noi vă avem, dar voi ne aveți pe noi?” a spus Roan la Grammy.

La începutul acestei săptămâni, Roan s-a asociat cu organizația non-profit Backline pentru a lansa inițiativa We Got You, o campanie de strângere de fonduri pentru a îmbunătăți accesul la asistență medicală pentru artiști. Roan a donat 25.000 de dolari cauzei, o donație care a fost de atunci egalată de Live Nation, AEG, și colegii artiști Charli XCX și Noah Kahan, potrivit unui report la Billboard.

Parteneriatul extins al Universal Music Group cu MHA este doar una dintre numeroasele căi pe care compania le-a explorat în vederea îmbunătățirii sănătății mintale și a bunăstării.

În 2023, compania a făcut echipă cu compania de AI generativ Endel pentru a dezvolta muzică de wellness. În acel an, de asemenea, a colaborat cu Ariana Huffington de la Thrive Global pentru a lansa o aplicație de wellness axată pe muzică.

În 2024, UMG a colaborat cu Rescape Innovation pentru a crea un tratament de realitate virtuală pentru anxietate care încorporează muzică personalizată. De asemenea, UMG a colaborat cu Warner Music Group și Realize Music, Inc. pentru a aduce aproximativ 1 milion de piese în aplicația Realize Music: Sing, menită să valorifice beneficiile terapeutice ale cântului.

De asemenea, anul trecut, UMG India a lansat Vedam Records, un label dedicat muzicii wellness. Compania a depus o cerere de brevet pentru o nouă tehnologie care adaugă ritmuri neurale muzicii „pentru a produce sau încuraja o stare mentală dorită”. Conform cererii de brevet, tehnologia ar putea fi utilizată pentru a induce „antrenarea neuronală, îmbunătățirea concentrării, o dispoziție mai calmă, relaxare sau orice altă stare mentală dorită”.