G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SONDAJ 62% dintre americani susțin trimiterea de ajutor militar de către SUA…

sondaj americani suport militar Ucraina
Sursa: Chicago Council on Global Affairs

SONDAJ 62% dintre americani susțin trimiterea de ajutor militar de către SUA în Ucraina

Articole15 Aug 0 comentarii

În timp ce președintele Donald Trump se pregătește să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska vineri, un sondaj recent realizat de Chicago Council on Global Affairs, desfășurat în perioada 18-30 iulie 2025, arată că sprijinul publicului american pentru trimiterea de ajutor militar și economic Ucrainei a crescut din martie, în special în rândul susținătorilor Partidului Republican. Aceste schimbări în opinia Partidului Republican ar putea reflecta recentele schimbări de politică și retorică ale lui Trump, precum și frustrarea crescândă a acestuia față de „manipularea” lui Putin, arată Chicago Council on Global Affairs.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În ansamblu, șase din zece americani continuă să susțină trimiterea de arme și echipamente militare de către Statele Unite la Kiev (62%, față de 52% în martie) și acordarea de asistență economică Ucrainei (61%, față de 55% în martie).

Cele mai semnificative schimbări se înregistrează în rândul republicanilor (+9 puncte procentuale pentru asistența economică, +21 pentru ajutorul militar) și al independenților (+7 pentru asistența economică, +10 pentru ajutorul militar). De fapt, 51% dintre republicani susțin acum acordarea de ajutor militar Ucrainei.

O mare majoritate atât a republicanilor (74%), cât și a democraților (77%) susțin intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Posibilitatea ca Putin să refuze un acord de pace nu pare să afecteze sprijinul publicului american pentru politicile SUA față de Ucraina.

Șase din zece americani (60%) au o părere favorabilă despre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și doar 10% au o părere favorabilă despre Putin.

Rezultatele complete ale sondajului pot fi văzute aici.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.