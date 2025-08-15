SONDAJ 62% dintre americani susțin trimiterea de ajutor militar de către SUA în Ucraina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În timp ce președintele Donald Trump se pregătește să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska vineri, un sondaj recent realizat de Chicago Council on Global Affairs, desfășurat în perioada 18-30 iulie 2025, arată că sprijinul publicului american pentru trimiterea de ajutor militar și economic Ucrainei a crescut din martie, în special în rândul susținătorilor Partidului Republican. Aceste schimbări în opinia Partidului Republican ar putea reflecta recentele schimbări de politică și retorică ale lui Trump, precum și frustrarea crescândă a acestuia față de „manipularea” lui Putin, arată Chicago Council on Global Affairs.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În ansamblu, șase din zece americani continuă să susțină trimiterea de arme și echipamente militare de către Statele Unite la Kiev (62%, față de 52% în martie) și acordarea de asistență economică Ucrainei (61%, față de 55% în martie).

Cele mai semnificative schimbări se înregistrează în rândul republicanilor (+9 puncte procentuale pentru asistența economică, +21 pentru ajutorul militar) și al independenților (+7 pentru asistența economică, +10 pentru ajutorul militar). De fapt, 51% dintre republicani susțin acum acordarea de ajutor militar Ucrainei.

O mare majoritate atât a republicanilor (74%), cât și a democraților (77%) susțin intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Posibilitatea ca Putin să refuze un acord de pace nu pare să afecteze sprijinul publicului american pentru politicile SUA față de Ucraina.

Șase din zece americani (60%) au o părere favorabilă despre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și doar 10% au o părere favorabilă despre Putin.

Rezultatele complete ale sondajului pot fi văzute aici.