Aproximativ 2.700 pachete cu ţigări, ascunse în bagajele a doi cetăţeni români, descoperite pe Aeroportul Otopeni / Dosar penal pentru contrabandă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autorităţile de frontieră din cadrul Aeroportului Otopeni au descoperit, vineri, în bagajele de cală ale doi cetăţeni români, 2.700 de pachete cu ţigări, pe care aceştia încercau să le introducă ilegal în România, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Vineri, în jurul orei 02:40, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internaţional ‘Henri Coandă’ s-au prezentat pentru a intra în ţară, cu o cursă din direcţia Dubai, două persoane, un bărbat şi o femeie, ambii cetăţeni români, în vârstă de 20, respectiv 21 de ani”, informează IGPF.

După ce au efectuat formalităţile de frontieră şi au ridicat bagajele de cală, persoanele în cauză s-au deplasat spre ieşire pe culoarul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat autorităţilor vamale.

„Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma căruia au fost descoperite, nedeclarate, în geamantanele de dimensiuni mari, o cantitate semnificativă de ţigări”, arată sursa citată.

În urma inventarierii, poliţiştii au găsit 2.700 de pachete cu ţigări (54.000 ţigarete), de provenienţă extracomunitară.

Ca urmare a celor constatate, întreaga cantitate de ţigări a fost reţinută de către autoritatea vamală. În cauză, va fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.