Români arestați în Italia, în cadrul unei ample anchete: au fost descoperite 5 fabrici clandestine de țigări, o afacere de 175 de milioane de euro / Au fost confiscate 35 de milioane de pachete de țigări / Muncitori din estul Europei erau forțați să lucreze în condiții inumane

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Garda Financiară italiană și carabinierii din comandamentele provinciale din Torino, coordonați de Parchetul General, au destructurat o vastă rețea infracțională internațională dedicată producției și distribuției de țigări de contrabandă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Opt persoane, de naționalitate ucraineană, română și moldoveană, au fost arestate în cadrul acestei operațiuni care a adus cifre record, anunță presa italiană.

Operațiunea, denumită „Chain Smoking”, a dus la confiscarea a cinci fabrici ilegale de țigarete și a două unități de depozitare, toate camuflate în zone industriale.

În depozite au fost găsite peste 230 de tone de tutun prelucrat din țări terțe și aproximativ 22 de tone de țigări gata de vânzare, multe dintre ele ambalate cu mărci cunoscute, dar contrafăcute. Anchetatorii au găsit, de asemenea, 538 de milioane de componente, inclusiv filtre și cutii de pachete, ceea ce atestă capacitatea enormă de producție a instalațiilor.

Potrivit estimărilor, se produceau până la 48.000 de pachete pe zi, cu un total de cel puțin 35 de milioane de pachete și o cifră de afaceri ilicită estimată la aproximativ 175 de milioane de euro. Activitatea ar fi dus la o evaziune fiscală de 112 milioane de euro și la o evaziune în materie de TVA de alte 28 de milioane de euro.

Ancheta nu s-a limitat la contrabanda cu tutun: anchetatorii au stabilit încălcări grave ale drepturilor omului. Personalul angajat la unitățile de producție, care provenea din țările est-europene, era forțat să lucreze în condiții inumane. Muncitorii erau închiși în interiorul fabricilor, forțați să lucreze în schimburi istovitoare, privați de odihnă și de orice protecție la locul de muncă.

Operațiunea „Chain Smoking” reprezintă una dintre cele mai importante intervenții din ultimii ani împotriva contrabandei cu tutun și a exploatării prin muncă în Italia, potrivit autorităților din peninsulă.