G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care prevede că în toate unităţile…

cancer, pacient, boala incurabila, spital, doctori, tratament, chimioterapie
Photo 90790743 © Rido | Dreamstime.com

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică

Articole22 Oct • 191 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică. În plus, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci critici, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătăţii şi care va creşte gradul de protecţie deopotrivă pentru pacienţi şi pentru personalul medical. În toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanşa o alertă în cazul unor urgenţe medicale sau a unor situaţii de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienţii imobilizaţi sau cu autonomie redusă”, spune preşedintele într-o postare pe Facebook. 

Şeful statului arată că, prin această lege, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci critici. ”Scopul este asigurarea respectării protocoalelor şi procedurilor medicale pentru ca pacienţii să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale. În acelaşi timp, acest sistem oferă un grad sporit de siguranţă personalului medical prin descurajarea potenţialelor agresiuni din spitale”, arată preşedintele.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicuşor Dan, mesaj video la forumul organizat de Institutul Aspen al lui Mircea Geoană: Viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta schimbările fundamentale ale contextului global de securitate

Articole22 Oct • 410 vizualizări
0 comentarii

Drulă: Am sprijinul președintelui Nicușor Dan în mod concret și cred că își dorește ca eu să fiu primar

Articole22 Oct • 283 vizualizări
0 comentarii

Ultimul scenariu privind alegerile din București: Candidat comun cu profil light politic sau semi-independent asumat de PSD, PNL și USR / Președintele Nicușor Dan se teme că dacă vor fi candidaturi separate există riscul să câștige un așa zis suveranist – SURSE

Articole21 Oct • 3.141 vizualizări
6 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.