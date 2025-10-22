Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică. În plus, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci critici, transmite News.ro.

”Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătăţii şi care va creşte gradul de protecţie deopotrivă pentru pacienţi şi pentru personalul medical. În toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanşa o alertă în cazul unor urgenţe medicale sau a unor situaţii de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienţii imobilizaţi sau cu autonomie redusă”, spune preşedintele într-o postare pe Facebook.

Şeful statului arată că, prin această lege, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci critici. ”Scopul este asigurarea respectării protocoalelor şi procedurilor medicale pentru ca pacienţii să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale. În acelaşi timp, acest sistem oferă un grad sporit de siguranţă personalului medical prin descurajarea potenţialelor agresiuni din spitale”, arată preşedintele.