Grătar în Piața Mare din Sibiu pe perioada Târgului de Crăciun. Poți veni cu mâncarea de acasă / „Oamenii să se bucure de atmosferă, fără presiunea de a cheltui bani”

Organizatorii Târgului de Crăciun anunță că, în ciuda scumpirilor din acest an, se dorește ca evenimentul să rămână accesibil tuturor, „un spațiu gândit pentru ca oamenii să se bucure de atmosferă, fără presiunea de a cheltui bani. Fie că își aduc mâncare de acasă sau produse cumpărate din supermarket, nimeni nu va simți că nu aparține experienței doar pentru că nu consumă din târg. Într-un an în care românii simt cel mai acut scumpirile, târgul răspunde cu ospitalitate autentică, invitându-și vizitatorii să devină co-creatori ai propriei experiențe de sărbătoare, sub tema ediției: «E adevărat, e făcut de tine»”, se arată într-un comunicat de presă remis joi, scrie Turnul Sfatului.

Organizatorii anunță că își doresc ca evenimentul să fie accesibil tuturor, indiferent de bugetul pe care îl au la dispoziție. Astefl, vizitatorii vor avea la dispoziție o zonă de picnic, cu gratare ecologice speciale, care nu folosesc cărbuni pentru a nu face fum. Vor exista și cuptoare cu microunde, inclusiv pentru a încălzi mâncarea pentru bebeluși, precum și un spațiu dedicat alăptării, liniștit și confortabil.

Ediția din acest an va avea loc între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, iar de Revelion vor concerta Cargo și DJ Funky Drop.

