Secretarul General al Guvernului (PSD), atac la USR: Pe ministrul Economiei (USR) îl deranjează că litera legii interzice politizarea conducerilor companiilor de stat / ”România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR”

Secretarul General al Guvernului, Ștefan – Radu Oprea susține într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook faptul că pe ministrul Economiei ar avea ”misiunea” de a numi în funcții ”cei mai buni managerii ai țării, cei cu „diplomă” de la USR”.

”România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate „principiile” clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții.

Dar lăsând gluma la o parte haideți să vedem realitatea despre guvernanța corporativă.

Spiritul legii este ca politicul să nu mai poată interveni abrupt în procesul de selecție sau în activitatea decizională de zi cu zi a unei companii. Adică, conform principiilor OCDE, companiile de stat să activeze în piață ca oricare companie cu capital privat.

Ori tocmai acest lucru îl deranjează astăzi pe ministrul usr-ist, că litera legii interzice politizarea și numirea la bunul plac al unui decident politic, fie el și ministrul de resort, a conducerilor companiilor.

Dar misiunea rămâne misiune, trebuie numiți în funcții cei mai buni managerii ai țării, cei cu „diplomă” de la USR. Acest lucru de altfel a început”; a scris secretarul general al Guvernului.

Comentariul social-democratului a venit după ce Ministerul Economiei a anunţat vineri că au fost depuse peste 600 de CV-uri în 24 de ore după ce ministrul Radu Miruţă a făcut un apel la profesioniştii cu experienţă juridică, economică şi managerială să se implice în redresarea companiilor de stat.

”Dar cel mai grav este faptul că pentru a atinge această țintă USR-ului nu-i pasă de nimic, nici de faptul că legea este un obiectiv îndeplinit deja în PNRR, sau că am obținut aprobarea OCDE pe capitolul guvernanță corporativă. Această lege s-a născut din dialogul cu CE și OCDE, iar OCDE a fost consultantul României printr-o achiziție făcută direct la Bruxelles de către Comisie. Există documentat tot acest dialog, cu toți pașii prin care s-a născut AMEPIP și Legea. Documentele pot fi puse la dispoziția celor interesați de adevăr și de buna guvernare a României. Însă tare mi-e teamă că nu acesta este interesul ministrului USR”, a mai scris Stefan – Radu Oprea.