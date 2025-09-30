Comisia Europeană suspectează Sanofi de abuz de poziţie dominantă pe piaţa vaccinurilor antigripale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Grupul farmaceutic francez Sanofi a anunţat marţi că este vizat de o anchetă a Comisiei Europene, care suspectează un posibil abuz de poziţie dominantă, transmite AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Sanofi confirmă că reprezentanţi ai Comisiei Europene au efectuat percheziţii la sediile Sanofi din Franţa şi Germania în data de 29 septembrie 2025, în cadrul unui anchete cu privire la comportamentul firmei în sectorul vaccinurilor împotriva gripei sezoniere”, a informat compania farmaceutică într-un comunicat de presă.

Sanofi a adăugat că va coopera în totalitate la ancheta UE, care este posibil să se finalizeze cu o amendă de până la 10% din vânzările anuale ale companiei dacă suspiciunile Comisiei Europene se vor confirma.

Anterior, executivul comunitar a anunţat că a a efectuat inspecţii neanunţate la sediul unei companii active în sectorul vaccinurilor. „Comisia îşi exprimă îngrijorarea că este posibil ca societatea inspectată să fi încălcat normele antitrust ale UE care interzic abuzurile de poziţie dominantă pe piaţă (articolul 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene)”, a informat executivul comunitar într-un comunicat de presă.

Deschiderea unei anchete nu înseamnă că o firmă este automat vinovată de o infracţiune, iar companiile au şansa de a contesta descoperirile organismelor de reglementare.

Vaccinurile antigripale reprezintă un domeniu de activitate important pentru Sanofi, care dezvoltă mai multe vaccinuri. Acestea sunt administrate pe scară largă în cadrul campaniilor anuale de vaccinare, precum cea care va începe în Franţa pe 14 octombrie.

Printre concurenţii firmei franceze se numără compania americană Viatris şi compania australiană CSL Seqirus.

În ultimii ani, Sanofi a întâmpinat mai multe eşecuri, inclusiv cu vaccinul său anti-Covid, care a ajuns prea târziu pe piaţă. Recent, capitalizarea bursieră a grupului a scăzut în urma rezultatelor dezamăgitoare pentru un tratament pentru eczeme pe care miza foarte mult.

În Franţa, grupul Sanofi a fost, de asemenea, amendat la sfârşitul lunii septembrie pentru practici anticoncurenţiale legate de anticoagulantul său Plavix. Producătorul farmaceutic a fost obligat să plătească daune de peste 150 de milioane de euro sistemului francez de asigurări de sănătate, un nivel rar întâlnit.