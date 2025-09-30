G4Media.ro
VIDEO Primarul din Brașov anunță că a desființat un adăpost improvizat de…

adapost ilegal oameni ai strazii Brasov
VIDEO Primarul din Brașov anunță că a desființat un adăpost improvizat de oameni ai străzii, într-o zonă populată din apropierea Gării: „Zona este acum mai sigură pentru locuitori”

30 Sep

Primarul Brașovului George Scripcaru arată că împreună cu poliția locală și operatorul de salubrizare au demarat o amplă operațiune pentru desființarea unui adăpost improviza de oameni ai străzii într-o fostă parcare subterană, aflată în apropiere de Gară.

„Zona dintre str. Hărman și b-dul Victoriei este acum mai sigură pentru locuitori”, a transmis Scripcaru.

Acesta arată că pe Aleea Petuniei, o fostă parcare subterană a fost transformată de aproximativ 20 de persoane fără adăpost într-un „dormitor” comun, un adevărat focar de infecție. „În timpul zilei, aceste persoane erau adesea întâlnite în zona Gării, unde apelau la cerșetorie. În spațiile ocupate au fost găsite mai multe portofele, genți și trolere, ceea ce ridică semne de întrebare în legătură cu proveniența obiectelor menționate”, informează Scripcaru pe contul său de facebook.

Persoanele fără adăpost au fost îndepărtate, spațiile au fost igienizate, iar vegetația crescută necontrolat a fost eliminate.

„Și pe Aleea Lăcrămioarelor, un spațiu similar, de dimensiuni mai mici, a fost salubrizat, împreună cu terenul din jur. Au fost eliminate peste 70 mc de deșeuri și resturi de vegetație crescută necontrolat”, mai spus primarul,

Persoanele identificate au domiciliul în localități din jurul Brașovului și au fost îndrumate să se îndrepte spre comunele în care își au domiciliul.

