„Bătrâna Doamnă”, învinsă pe malul lacului Como: Juventus pierde în fața echipei de mare perspectivă a lui Cesc Fabregas, scor 0-2
Juventus Torino bifează un nou rezultat negativ, de data aceasta pe malul lacului Como, în fața unei echipe de mare perspectivă condusă de Cesc Fabregas, scor 0-2.
„Bătrâna Doamnă” a fost surprinsă încă din startul partidei de o centrare perfectă a tânărului vedetă din Como Nico Paz, care l-a găsit la colțul lung pe Marc Oliver Kampf și a deschis scorul din minutul 4.
Juventus a încercat să revină în joc prin Kenan Yildiz inițial, ca mai apoi Jonathan David să aibă un gol anulat pe motiv de offside.
Începutul părții secunde a fost tot al gazdelor, care au bifat o ratare uriașă în dreptul lui Caqueret. Koopmeiners a încercat să dea replica, dar portarul Jean Butez a barat execuția.
Posesia sterilă a torinezilor din repriza a doua nu le-a adus niciun beneficiu, iar Como a închis partida în minutul 79 după un contraatac de manual – Nico Paz a preluat o minge lungă pe flanc, a condus-o până în preajma careului, acolo unde a scăpat de urmăritor printr-o frână inspirată și a tras plasat la colțul lung al lui Di Gregorio, lăsându-l pe portarul italian fără șanse.
Pe final Juventus nu a mai avut puterea să puncteze și Como urcă în clasament cu o poziție peste torinezi, ocupând locul cinci, la egalitate de puncte cu aceștia.
