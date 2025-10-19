G4Media.ro
Steag al fanilor echipei de fotbal italiene Como
Sursa foto: Captură video

„Bătrâna Doamnă”, învinsă pe malul lacului Como: Juventus pierde în fața echipei de mare perspectivă a lui Cesc Fabregas, scor 0-2

Sportz19 Oct

Juventus Torino bifează un nou rezultat negativ, de data aceasta pe malul lacului Como, în fața unei echipe de mare perspectivă condusă de Cesc Fabregas, scor 0-2.

„Bătrâna Doamnă” a fost surprinsă încă din startul partidei de o centrare perfectă a tânărului vedetă din Como Nico Paz, care l-a găsit la colțul lung pe Marc Oliver Kampf și a deschis scorul din minutul 4.

Juventus a încercat să revină în joc prin Kenan Yildiz inițial, ca mai apoi Jonathan David să aibă un gol anulat pe motiv de offside.

Începutul părții secunde a fost tot al gazdelor, care au bifat o ratare uriașă în dreptul lui Caqueret. Koopmeiners a încercat să dea replica, dar portarul Jean Butez a barat execuția.

Posesia sterilă a torinezilor din repriza a doua nu le-a adus niciun beneficiu, iar Como a închis partida în minutul 79 după un contraatac de manual – Nico Paz a preluat o minge lungă pe flanc, a condus-o până în preajma careului, acolo unde a scăpat de urmăritor printr-o frână inspirată și a tras plasat la colțul lung al lui Di Gregorio, lăsându-l pe portarul italian fără șanse.

Pe final Juventus nu a mai avut puterea să puncteze și Como urcă în clasament cu o poziție peste torinezi, ocupând locul cinci, la egalitate de puncte cu aceștia.

