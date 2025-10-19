„Bătrâna Doamnă”, învinsă pe malul lacului Como: Juventus pierde în fața echipei de mare perspectivă a lui Cesc Fabregas, scor 0-2

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Juventus Torino bifează un nou rezultat negativ, de data aceasta pe malul lacului Como, în fața unei echipe de mare perspectivă condusă de Cesc Fabregas, scor 0-2.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Bătrâna Doamnă” a fost surprinsă încă din startul partidei de o centrare perfectă a tânărului vedetă din Como Nico Paz, care l-a găsit la colțul lung pe Marc Oliver Kampf și a deschis scorul din minutul 4.

Juventus a încercat să revină în joc prin Kenan Yildiz inițial, ca mai apoi Jonathan David să aibă un gol anulat pe motiv de offside.

Începutul părții secunde a fost tot al gazdelor, care au bifat o ratare uriașă în dreptul lui Caqueret. Koopmeiners a încercat să dea replica, dar portarul Jean Butez a barat execuția.

Posesia sterilă a torinezilor din repriza a doua nu le-a adus niciun beneficiu, iar Como a închis partida în minutul 79 după un contraatac de manual – Nico Paz a preluat o minge lungă pe flanc, a condus-o până în preajma careului, acolo unde a scăpat de urmăritor printr-o frână inspirată și a tras plasat la colțul lung al lui Di Gregorio, lăsându-l pe portarul italian fără șanse.

Pe final Juventus nu a mai avut puterea să puncteze și Como urcă în clasament cu o poziție peste torinezi, ocupând locul cinci, la egalitate de puncte cu aceștia.