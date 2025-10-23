Câți pași sunt suficienți pentru a îmbunătăți sănătatea cardiacă a persoanelor în vârstă? Sub 10.000, arată un nou studiu

Mersul rapid poate crește ritmul cardiac, îmbunătăți circulația sanguină, scădea tensiunea arterială și ajuta la pierderea în greutate.

Conform unei noi analize, persoanele în vârstă nu trebuie să atingă un număr mare de pași zilnici pentru a obține beneficii semnificative pentru sănătatea cardiacă, scrie Euronews.

Conform studiului, femeile în vârstă care au parcurs cel puțin 4.000 de pași o dată sau de două ori pe săptămână au înregistrat un risc de deces cu 26% mai mic în comparație cu femeile care nu au atins niciodată acest număr de pași. De asemenea, acestea au avut un risc cu 27% mai mic de a suferi de boli cardiace.

Beneficiile au fost și mai mari în rândul femeilor care atingeau acest prag cel puțin trei zile pe săptămână: un risc de mortalitate cu 40% mai mic în general și un risc de boli cardiace cu 27% mai mic.

Studiul, publicat în British Journal of Sports Medicine, a inclus peste 13.500 de femei în vârstă cu o vârstă medie de aproximativ 71 de ani din Statele Unite. Cercetătorii le-au dat dispozitive de monitorizare a numărului de pași și apoi le-au urmărit starea de sănătate în următorii 10 ani.

Studiul a constatat că numărul total de pași parcurși de femei pe parcursul săptămânii părea să fie mai important pentru sănătatea inimii lor decât numărul de zile în care se mișcau.

Acest lucru sugerează că oamenii pot beneficia indiferent dacă fac plimbări lungi o dată sau de două ori pe săptămână sau dacă merg puțin în fiecare zi.

I-Min Lee, unul dintre autorii studiului și epidemiolog la Universitatea Harvard, a declarat că rezultatele sunt importante, deoarece persoanele în vârstă sunt adesea mai puțin active fizic.

„Datorită numărului redus de pași din ziua de azi, este din ce în ce mai important să se determine cantitatea minimă de activitate fizică necesară pentru îmbunătățirea stării de sănătate, astfel încât să putem oferi obiective realiste și fezabile pentru public”, a declarat Lee într-un comunicat.

Concluziile sunt cele mai recente care demitizează obiectivul adesea citat de 10.000 de pași pe zi pentru o sănătate optimă. Un studiu publicat în august, de exemplu, a constatat că oamenii încep să vadă beneficiile în jurul a 7.000 de pași zilnici.

La acest nivel, femeile din ultimul studiu au început să observe o scădere a beneficiilor în ceea ce privește sănătatea inimii. Riscul de îmbolnăvire era cu 16% mai mic decât în cazul femeilor care nu au atins niciodată 7.000 de pași.

Dr. Rikuta Hamaya, profesor de medicină la Mass General Brigham din SUA și unul dintre autorii studiului, a spus că femeilor în vârstă ar trebui să li se recomande să facă cel puțin 4.000 de pași o dată sau de două ori pe săptămână pentru a-și îmbunătăți sănătatea cardiacă.

„Dacă putem promova parcurgerea a cel puțin 4.000 de pași o dată pe săptămână la femeile în vârstă, am putea reduce mortalitatea și riscul de boli cardiovasculare în întreaga țară”, a spus Hamaya.