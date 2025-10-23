Recorder: Primarul Robert Negoiță a construit fără aviz șosele peste magistralele de gaz / Reacția edilului: „Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră”

G4Media.ro
Recorder: Primarul Robert Negoiță a construit fără aviz șosele peste magistralele de…

Robert Negoita, primar sector 3
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Articole23 Oct • 1.055 vizualizări 2 comentarii

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a reluat miercuri întâlnirile periodice de toamnă cu locuitorii, eveniment dominat de întrebări legate de investigația Recorder care susține că administrația locală a construit, în ultimii ani, 11 drumuri peste magistrale de gaz fără respectarea normelor de protecție, transmite MEDIAFAX.

În debutul întâlnirii, cetățenii au cerut lămuriri privind procedurile urmate de primărie, existența avizelor și responsabilitatea pentru eventualele incidente. Au fost invocate inclusiv avertismentele tehnice formulate de specialiștii Transgaz, potrivit cărora traficul greu pe arterele construite peste conducte poate produce vibrații ce duc la fisuri și, implicit, la riscuri majore de explozie.

„Țeava nu e a mea ca să mă îngrijesc de ea”, a declarat Robert Negoiță, susținând că responsabilitatea directă pentru siguranța conductelor aparține operatorului rețelei. „Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră… Țevile sunt ale dumnealor”, adăugat Negoiță

„Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră”, a afirmat edilul, declarație ce s-a viralizat pe rețele.

Întrebat despre pericolul public semnalat în materialul de presă, primarul a precizat că a transmis în scris către Transgaz că, dacă apreciază existența unui risc, poate închide imediat drumurile vizate. „Dacă dumnealor consideră că există un pericol public cu străzile astea, eu le-am dat în scris să vină să le închidă azi”, a spus Negoiță, adăugând că „de când mă știu, pe drumurile astea cu camioane grele se circula”.

Potrivit investigației Recorder, Primăria Sectorului 3 nu ar fi obținut avizele obligatorii din partea Transgaz, deși compania ar fi notificat administrația locală încă de la începutul lucrărilor. În 2025, Transgaz a acționat în instanță Primăria Sectorului 3, potrivit aceleiași surse. În fața acuzațiilor, edilul a insistat asupra delimitării atribuțiilor: primăria construiește și întreține drumurile, iar operatorul de transport gaze are obligația de a-și proteja infrastructura.

2 comentarii

  1. Intr-un stat de drept adevarat, Negoita era demult la puscarie pe viata pentru toate ticalosiile si incalcarile de lege facute.
    Acum vreo 3-4 ani, la un santier ilegal deschis la dispozitia lui Negoita la Biblioteca Nationala un mal de pamant s-a prabusit peste 6 muncitori. Doi au murit, 4 au fost grav raniti. Justitia corupta l-a facut scapat.
    Parcurile din sector sunt defrisate pentru interese imobiliare, bordurile sunt pe post de spatii verzi, santierele ilegale sunt la ordinea zilei etc.

