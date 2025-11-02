Salman Rushdie: Trăim în „epoca neruşinării”

Romancierul Salman Rushdie consideră că epoca actuală a devenit „epoca neruşinării”, o eră în care ideile de bine şi rău, corect şi greşit nu mai structurează societatea, ci mai degrabă concepte precum „putere” sau „slăbiciune”, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Rushdie a acordat un interviu ziarului britanic „The Times” cu ocazia publicării cărţii „The Eleventh Hour”, prima sa operă de ficţiune de la atacul din 2022 în urma căruia şi-a pierdut vederea la un ochi şi a rămas cu un braţ parţial paralizat.

Este o colecţie de cinci povestiri care include una care are loc la curtea regelui spaniol Ferdinand al VII-lea, cu Francisco de Goya ca protagonist, un mediu în care „nu numai că exista un rege crud, (dar) Satana se făcuse stăpân pe spiritul uman”, spune el.

Scriitorul anglo-indian, care deţine şi cetăţenia americană, subliniază că în Statele Unite mai multe dintre cărţile sale – alături de opere clasice precum „Huckleberry Finn”, „Preaiubita”, „Să ucizi o pasăre cântătoare” şi „De veghe în lanul de secară” – au fost interzise „pentru că există o Americă pe care o descriu şi pe care puternicii de astăzi vor să o şteargă. Este o încercare clar concepută de a rescrie istoria unei ţări, ştergând dubla crimă cu care s-a născut ţara: uciderea locuitorilor săi originari şi importul de sclavi”.

Temerile lui Rushdie se extind şi în Europa, şi în special în iubitul său Regat Unit, unde nu se aştepta niciodată să vadă „150.000 de oameni demonstrând pe străzi alături de extrema dreaptă”, o referire la marele miting organizat recent de activistul Tommy Robinson împotriva imigraţiei în ţară.

Rushdie se întreabă de ce nu există tot atâtea proteste convocate de mişcări progresiste şi „de ce nu există o revoluţie când bogaţii lumii, care reprezintă 1% din populaţia mondială, au mai mulţi bani decât restul de 95%”. „De ce îl suportăm pe Elon Musk?”, reflectă el în aceeaşi ordine de idei.

De asemenea, Rushdie regretă faptul că în Regatul Unit în şcoli nu se mai învaţă despre perioada colonială britanică, nici măcar în şcolile private, ceea ce duce la lipsa de înţelegere a motivelor pentru care ţara are o asemenea diversitate etnică.