ONG-urile au obținut oprirea lucrărilor la hidrocentrala Răstolița. Contre politice între parlamentari și ministra Mediului – Europa Liberă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lucrările la hidrocentrala Răstolița din județul Mureș au fost oprite printr-o ordonanță președințială emisă de Tribunalul Cluj, după acțiunea în instanță a ONG-urilor Declic și Bankwatch, scrie Europa Liberă. Decizia, pronunțată pe 10 septembrie, are caracter executoriu și blochează continuarea proiectului până la soluționarea definitivă a unui alt dosar privind valabilitatea autorizației de construire din 1990.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Hidroelectrica, companie de stat care deține investiția, susține că hidrocentrala este realizată în proporție de 90% și ar aduce beneficii energetice. ONG-urile contestă însă proiectul, argumentând că produce un impact major asupra ecosistemului râului Răstolița și asupra Parcului Național Călimani, pentru un aport energetic de sub 0,1% la nivel național.

Decizia instanței reaprinde disputa politică. Senatorul PSD Daniel Zamfir și fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet (PNL), cer urgentarea emiterii acordurilor de mediu pentru alte patru hidrocentrale începute în perioada comunistă. Noua ministră a Mediului, Diana Buzoianu (USR), respinge presiunile, spunând că România trebuie să ia în calcul alternative, precum construcția unor parcuri fotovoltaice cu stocare, „de opt ori mai ieftine și cu aceeași capacitate energetică”.

Avocata Roxana Mândruțiu, care a reprezentat ONG-urile, afirmă că oprirea lucrărilor era necesară după ce Hidroelectrica a ignorat hotărârea anterioară de suspendare a acordului de mediu.

Proiectul Răstolița, început în 1989 și declarat de interes major în 2022, a fost susținut de foștii miniștri Sebastian Burduja și Mircea Fechet. Subiectul a devenit însă un punct de conflict între parlamentari și actuala ministră a Mediului, care avertizează că autorizațiile emise „pe repede înainte” riscă să fie contestate și suspendate ani la rând.

Întregul articol din Europa Liberă