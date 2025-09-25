Ministrul Investițiilor: Demisiile de la Hidroelectrica nu au fost o întâmplare / Pe guvernanţă corporativă acest Guvern nu se mai joacă

Demisiile de la Hidroelectrica nu au fost o întâmplare, a afirmat, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, menţionând că pe guvernanţă corporativă „acest Guvern nu se mai joacă”.

„Pe reforme este o discuţie foarte interesantă. Şi da, facem investiţiile, ceea ce până acum ceva vreme devenea uşor neplauzibil, şi riscăm pierdem banii pe reforme. Deci asta este o discuţie separată, unde energiile sunt într-adevăr încă de mobilizat…Eu ştiu de exemplu că demisiile de la Hidroelectrica nu au fost o întâmplare, ca să spun o chestiune foarte clară. Ştiu că pe guvernanţă corporativă acest Guvern nu se mai joacă”, a declarat Dragoş Pîslaru, la un eveniment de specialitate.

În acest context, el a fost întrebat şi despre reforma pensiilor speciale. „Aşteptăm de la Dumnezeu şi de la Curtea Constituţională decizia finală. Una peste alta, reformele pe care le avem, legislative sau asumate, pe de o parte, o veste bună este că cel puţin le-am simplificat. Acum nu mai avem tot felul de chestii intermediare care să ne distragă atenţia, şi asta este acum închiderea finală cu Comisia Europeană, dar ceea ce este important e că acum suntem într-un sistem de monitorizare în care aproape în fiecare săptămână ne uităm la cele care sunt cu grad de risc”, a adăugat Pîslaru, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al producătorul de energie electrică, remis vineri, contractul de mandat al preşedintelui Directoratului/CEO Hidroelectrica, Karoly Borbely, şi al lui Marian Fetiţa, membrul al Directoratului/CFO, au încetat de comun acord începând de vineri, 19 septembrie 2025.

„Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România şi unul dintre cei mai importanţi jucători din Europa de Sud-Est, informează că, în cadrul şedinţei Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, de comun acord cu domnul Karoly Borbely – Preşedintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Fetiţa – Membru al Directoratului/CFO, încetarea contractelor de mandat începând cu data de 19 septembrie 2025. Decizia survine în contextul obligaţiilor asumate de România în cadrul Jalonului 121 din Componenta 6 – Energie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), precum şi a Deciziei Comisiei Europene C(2025) 3490 din 28 mai 2025, prin care a fost dispusă suspendarea parţială a plăţilor, cu termen de remediere de 6 luni pentru aspectele aferente jalonului menţionat”, se precizează într-un comunicat transmis AGERPRES.

Totodată, Ministerul Energiei, prin adresa din 18 septembrie 2025, a solicitat implementarea cu celeritate a măsurilor necesare pentru corectarea deficienţelor semnalate de Comisia Europeană în ceea ce priveşte situaţia Directoratului societăţii.