Putin, Erdogan, Orban, Vucic şi forţele armate israeliene, pe lista cu cei 34 de „prădători” de presă din 2025, potrivit organizației Reporteri fără Frontiere / „Au atacat violent jurnaliştii şi dreptul la informaţie”

Organizaţia Reporteri fără Frontiere (RSF) a publicat vineri lista cu 34 de „prădători” cu ocazia Zilei internaţionale de eliminare a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor, pe listă regăsindu-se şefi de stat şi de guvern precum preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi Serbiei, Aleksandar Vucic, dar şi premierul Ungariei, Viktor Orban, şi forţele armate israeliene, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Printre cei enumeraţi se mai numără preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, preşedintele Nicaraguei, Daniel Ortega, preşedintele Argentinei, Javier Milei, precum şi Cartelul mexican Jalisco Noua Generaţie şi Fundaţia Antiteroristă din Guatemala.

Numele lor apar pe listă deoarece în 2025 „au atacat violent jurnaliştii şi dreptul la informaţie”, a subliniat RSF, organizaţie cu sediul la Paris.

Toţi cei numiţi au în comun „ura faţă de libertatea presei. Armele lor diferă, dar obiectivele lor converg: să reducă la tăcere vocile independente şi să calce în picioare dreptul la informaţie. Uciderea, încarcerarea, discreditarea, propaganda, armatele de troli… toate acestea sunt mijloace de a impune tăcerea”, potrivit RSF.

Între cei 34 de şefi de stat şi de guvern, lideri religioşi, miliţii şi organizaţii mafiote sau criminale care hărţuiesc jurnaliştii se mai regăsesc preşedintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukaşenko, şi premierul Slovaciei, Robert Fico.

Se mai află pe listă şi lideri şi organizaţii care, ani la rând, au persecutat „neîncetat” presa: Partidul Comunist Chinez, condus de preşedintele Xi Jinping, şi prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, pe care RSF îl plasează la acelaşi nivel cu Putin şi Lukaşenko.

Cu toţii au continuat să se facă remarcaţi în 2025 pentru „represiunea nestăvilită” împotriva jurnaliştilor şi a mass-media, afirmă Reporteri fără Frontiere.

Forţele armate israeliene, „responsabile pentru moartea a aproape 220 de jurnalişti sub guvernul premierului Benjamin Netanyahu”, sunt, de asemenea, incluse.

Comisia de Stat pentru Pace şi Securitate din Myanmar şi junta militară aflată la putere în Burkina Faso, condusă de căpitanul Ibrahim Traore, „îi reduc la tăcere în mod activ pe cei care relatează independent”.

În Mexic, se preconizează că Cartelul Jalisco Noua Generaţie (CJNG) îşi va consolida poziţia în 2025 ca cea mai violentă organizaţie criminală din ţară şi unul dintre cei mai mari „prădători ai jurnalismului”, adaugă RSF.

Brendan Carr, directorul Comisiei Federale de Comunicaţii (FCC) din SUA, procurorul general adjunct al Cambodgiei, Seng Heang, şi oligarhul georgian şi fost prim-ministru Bidzina Ivanişvili sunt incluşi pe această listă din 2025 a prădătorilor libertăţii presei, deoarece „sufocă redacţiile sau le supun unor presiuni legale arbitrare”.

În 2025, prădătorii libertăţii presei se caracterizează şi prin utilizarea tot mai mare a tehnologiei pentru a obstrucţiona libertatea informaţiei.

Astfel, în timp ce Xi Jinping foloseşte chatboţi chinezi pentru a răspândi propaganda de stat, miliardarul sud-african Elon Musk îşi foloseşte reţeaua socială X pentru a hărţui jurnaliştii, iar armata israeliană, deja responsabilă pentru moartea a sute dintre aceştia, desfăşoară campanii de denigrare online pentru a discredita profesia, denunţă organizaţia cu sediul la Paris.

În ceea ce priveşte OpIndia, un site web naţionalist hindus, Reporteri fără Frontiere avertizează că îşi intensifică campaniile de dezinformare şi hărţuire împotriva jurnaliştilor critici la adresa guvernului în 2025.

Ziua internaţională de eliminare a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor este marcată în fiecare an la 2 noiembrie, dată stabilită de ONU în 2013 pentru a comemora uciderea a doi jurnalişti francezi în Mali.