Peste 2.500 de târguri de Crăciun sunt programate să îşi deschidă porţile în Germania, unde sunt aşteptaţi zeci de milioane de vizitatori

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste 2.500 de târguri de Crăciun sunt programate să îşi deschidă porţile în Germania anul acesta. Primele târguri au fost inaugurate din 10 noiembrie şi vor funcţiona până în apropierea Crăciunului, majoritatea închizându-se pe 23 sau 24 decembrie. Estimările actuale sugerează că zeci de milioane de vizitatori participă anual la pieţele de Crăciun din Germania, marile târguri individuale atrăgând între 2 şi 5 milioane de persoane, anunţă Organizaţia Germană pentru Turism (GNTB), transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Germania rămâne epicentrul tradiţiei europene a târgurilor de Crăciun, cunoscute sub denumirile de Weihnachtsmärkte, Christkindlmarkt sau Adventsmarkt. În 2025, peste 2.500 de târguri de Crăciun sunt programate să îşi deschidă porţile. Primele târguri au fost inaugurate începând cu data de 10 noiembrie şi vor funcţiona până în apropierea Crăciunului, majoritatea închizându-se pe 23 sau 24 decembrie. Aceste târguri transformă oraşele germane în adevărate poveşti de iarnă, cu luminiţe, brazi împodobiţi, căsuţe de lemn cu produse artizanale şi preparate tradiţionale”, anunţă Organizaţia Germană pentru Turism (GNTB).

Estimările actuale sugerează că zeci de milioane de vizitatori participă anual la pieţele de Crăciun din Germania, marile târguri individuale atrăgând între 2 şi 5 milioane de persoane.

În total, peste 150 de zboruri săptămânale directe conectează 12 aeroporturi din România cu 10 aeroporturi din Germania, printre care Köln, Berlin, Nürnberg, Hamburg, München şi Dortmund.

Printre cele mai faimoase târguri se numără Christkindlesmarkt din Nuremberg, recunoscut pentru tradiţiile sale vechi de secole şi pentru atmosfera autentică de sărbătoare. Peste două milioane de vizitatori participă anual la cele aproximativ 180 de căsuţe roşii şi albe, unde se găsesc produse tradiţionale precum Lebkuchen, cârnaţi sau ornamente de Crăciun.

Dresda, cu Striezelmarkt, deţine titlul de cel mai vechi târg din Germania, datând din 1434, şi atrage peste 3 milioane de vizitatori anual. Renumită pentru Stollen, prăjitura tradiţională de Crăciun, piaţa impresionantă din Altmarkt include şi o piramidă uriaşă din lemn de 14 metri.

În Köln, piaţa din faţa Domului adună anual aproximativ 5 milioane de vizitatori, cu peste 150 de standuri, într-un decor spectaculos dominat de catedrala gotică. Alte târguri renumite din Köln, precum Angels’ Market din Neumarkt, continuă tradiţia începută în anii ’70 şi adaugă varietate ofertei locale.

Stuttgart se remarcă prin unul dintre cele mai mari şi elaborate târguri din Europa, cu un număr de 4 milioane de turişti anual şi cu peste 280 de standuri frumos decorate, care se întind pe mai multe pieţe şi oferă atât produse tradiţionale, cât şi artizanat din întreaga lume. Rostock găzduieşte cea mai mare piaţă din nordul Germaniei, care transformă centrul istoric într-un veritabil decor de Crăciun.

La polul opus, numeroase târguri locale din sate şi comune oferă experienţe intime, cu câteva zeci de standuri şi evenimente care durează un weekend sau două, păstrând tradiţiile locale şi farmecul autentic al sărbătorilor de iarnă.

”Majoritatea târgurilor se deschid în ultima parte a lunii noiembrie şi se desfăşoară până în ajunul Crăciunului, oferind un program zilnic flexibil, de la orele 10:00 sau 11:00 dimineaţa până seara, între 21:00 şi 23:00, în funcţie de oraş şi de ziua săptămânii. Cele mai aglomerate intervale se înregistrează seara, între 17:00 şi 20:00 în timpul săptămânii, precum şi după-amiaza de sâmbătă, motiv pentru care se recomandă vizitatorilor să ajungă dimineaţa devreme sau după ora 20:00 pentru o experienţă mai liniştită”, precizează organizaţia.

Turiştii din România care doresc să viziteze târgurile de Crăciun din Germania au la dispoziţie numeroase opţiuni de zbor direct. O mare companie low cost va opera un zbor nou de la Bucureşti la Berlin, iar din octombrie sunt disponibile zboruri directe de la Braşov şi Timişoara la Nürnberg, precum şi de la Bucureşti la Köln.