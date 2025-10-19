G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministerul de Interne: Clipurile create cu inteligenţă artificială devin periculoase atunci când…

gem de prune, dulceață
Foto: 1116936 © Monika Adamczyk | Dreamstime.com

Ministerul de Interne: Clipurile create cu inteligenţă artificială devin periculoase atunci când manipulează adevărul / Ştim că, în această perioadă, borcanele cu gem ‘fac rating’

Articole19 Oct • 288 vizualizări 0 comentarii

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a făcut, duminică, o serie de recomandări privind protejarea împotriva dezinformării, atrăgând atenţia că se creează clipuri cu inteligenţă artificială care manipulează adevărul, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Clipurile create cu inteligenţă artificială pot fi amuzante… dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul. Trăim într-o lume în care realul şi falsul se pot confunda uşor. Protejaţi-vă de dezinformare: verificaţi sursa înainte de a distribui. Fiţi atenţi la detalii care nu par naturale. Urmăriţi canalele oficiale pentru informaţii sigure”, a transmis MAI, într-o postare pe Facebook.

Ministerul a subliniat că adevărul nu are nevoie de filtre şi nici de deepfake-uri, ci doar de oameni care aleg să creadă cu mintea şi cu inima.

„Înainte să credeţi, priviţi cu atenţie. Înainte să distribuiţi, gândiţi-vă dacă răspândiţi adevărul sau o iluzie. Ştim că, în această perioadă, borcanele cu gem ‘fac rating’, dar să ştiţi că şi noi, cei care lucrăm în structurile MAI, avem bunici şi ne amintim cu drag gustul acela simplu şi adevărat al copilăriei. Adevărul nu are nevoie de filtre. Nici de deepfake-uri. Doar de oameni care aleg să creadă cu mintea şi cu inima”, a completat MAI.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.