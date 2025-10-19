Ministerul de Interne: Clipurile create cu inteligenţă artificială devin periculoase atunci când manipulează adevărul / Ştim că, în această perioadă, borcanele cu gem ‘fac rating’

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a făcut, duminică, o serie de recomandări privind protejarea împotriva dezinformării, atrăgând atenţia că se creează clipuri cu inteligenţă artificială care manipulează adevărul, transmite Agerpres.

„Clipurile create cu inteligenţă artificială pot fi amuzante… dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul. Trăim într-o lume în care realul şi falsul se pot confunda uşor. Protejaţi-vă de dezinformare: verificaţi sursa înainte de a distribui. Fiţi atenţi la detalii care nu par naturale. Urmăriţi canalele oficiale pentru informaţii sigure”, a transmis MAI, într-o postare pe Facebook.

Ministerul a subliniat că adevărul nu are nevoie de filtre şi nici de deepfake-uri, ci doar de oameni care aleg să creadă cu mintea şi cu inima.

„Înainte să credeţi, priviţi cu atenţie. Înainte să distribuiţi, gândiţi-vă dacă răspândiţi adevărul sau o iluzie. Ştim că, în această perioadă, borcanele cu gem ‘fac rating’, dar să ştiţi că şi noi, cei care lucrăm în structurile MAI, avem bunici şi ne amintim cu drag gustul acela simplu şi adevărat al copilăriei. Adevărul nu are nevoie de filtre. Nici de deepfake-uri. Doar de oameni care aleg să creadă cu mintea şi cu inima”, a completat MAI.