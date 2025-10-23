„Jalnic, pur și simplu nu sunt suficient de bun” – Confesiunea lui Mark Selby, multiplu campion mondial de snooker

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mark Selby nu a avut parte de traseul pe care și-l dorea la Openul Irlandei de Nord, multiplul campion mondial de snooker fiind eliminat încă din turul al doilea. După înfrângerea surprinzătoare cu Jack Lisowski, Selby a avut un verdict dur despre propria prestație: „Jalnic, pur și simplu nu sunt suficient de bun”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Învins cu 4-2 de Lisowski în turul al doilea al Openului Irlandei de Nord la snooker, Mark Selby a vorbit despre problemele care-l apasă, despre lipsa de încredere, dar și despre calendarul extrem de încărcat din snookerul mondial.

„Jalnic, pur și simplu nu sunt suficient de bun. Lucrez din greu, dar îmi lipsește încrederea”, își începe Selby discursul.

După un început decent de sezon, cu semifinale la Shanghai Masters, English Open și British Open, Selby recunoaște că jocul său nu mai are claritatea din anii de glorie.

„Nu mă simt grozav acolo în acest moment. Lucrez din greu pe masa de antrenament, dar cred că îmi lipsește puțină încredere. Uneori treci prin astfel de perioade. Trebuie doar să treci peste valuri și să ieși pe partea cealaltă”, transmite Selby.

Ajuns la 42 de ani, Mark critică programul încărcat din snookerul mondial. El pune sănătatea pe primul loc și precizează că acesta este motivul pentru care a renunțat să meargă la unele competiții.

„Este greu de suportat”, spune Selby atunci când face referire la programul sufocant din calendarul competițional.

„Dacă ajungi în finală la o competiție, ai doar una sau două zile înainte de a zbura din nou. Trebuie să-ți pui sănătatea pe primul loc, pentru că e greu de suportat. Călătoriile sunt obositoare”, admite Mark Selby.

De patru ori campion mondial, englezul mărturisește că sportivii nu pot fi în formă maximă pentru că nu au timp să se recupereze.

„Când mergi la turnee, vrei să mergi acolo proaspăt. Uneori nu poți face asta din cauza programului. Cred doar că standardul este atât de dur în zilele noastre. Nu mai există jocuri ușoare. Faptul că avem atât de mulți câștigători diferiți arată doar cât de sus este nivelul”, conchide Selby.

Ultimul trofeu al englezului datează din februarie, la Openul Țării Galilor, turneu care i-a completat colecția de victorii în seria „Home Nations”.

Sezonul 2025-2026 din snookerul mondial a adus câștigători diferiți la fiecare turneu și un record de 13 break-uri maxime de 147 de puncte până la acest moment.

Selby este de părere că această statistică transmite clar cât de ridicat este nivelul în circuitul mondial.

Mark Selby says he was struggling to feel comfortable at the table as he exited the Northern Ireland Open with a 4-2 second-round defeat by fellow Englishman Jack Lisowski.#BBCSnooker pic.twitter.com/tozOSDviZx — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 22, 2025

S-ar putea să te intereseze și: