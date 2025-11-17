Premierul bulgar anunță vouchere de circa 10.000 de euro pentru renovarea caselor

„Lansăm o politică de renovare a caselor unifamiliale, care merită și facturi mai mici la electricitate, alături de clădirile rezidențiale multifamiliale. Finanțarea se va face printr-un fond de decarbonizare special creat, cu accent pe eficiența energetică a caselor unifamiliale”, a anunțat prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov la Turtucaia, potrivit Rador.

Premierul bulgar a subliniat că inițial fondul va avea 100 de milioane de leva (circa 50 milioane euro), iar suma poate fi majorată ulterior.

Banii vor fi suficienți pentru renovarea a câteva mii de case unifamiliale pe an, inclusiv montarea de instalații solare, iar fiecare voucher va avea o valoare de 20.000 de leva (10.000 de euro).

Eforturile noastre sunt îndreptate spre asigurarea unui confort sporit și a unei vieți mai liniștite pentru oameni, a subliniat Jeliazkov.

La Turtucaia, prim-ministrul a văzut cum s-a rezolvat un caz complex care implica un bloc de locuințe, care, din cauza unui sistem de alimentare cu apă compromis încă din timpul construcției, se scufundase cu peste 20 de centimetri într-o mlaștină.

Blocul nu numai că a fost consolidat, dar i-a fost sporită și eficiența energetică. Clădirea rezidențială are 152 de apartamente și locuiesc acolo peste 480 de persoane.

În Turtucaia, aproape toate clădirile administrative au fost, de asemenea, renovate. Prim-ministrul Rosen Jeliazkov s-a angajat, de asemenea, să rezolve problema clădirii Ministerului Afacerilor Interne din oraș.

Apel pentru poduri peste Dunăre cu România

„Bulgaria este pregătită, dar încercăm să-i convingem pe partenerii noștri români de importanța noilor poduri peste Dunăre”, a declarat prim-ministrul bulgar.

Împreună cu primarul municipiului Turtucaia, Dimităr Stefanov, și cu ambasadorul Bulgariei în România, Radko Vlaikov, au inspectat punctul în care va fi funcționa Terminalul Portuar Turtucaia.

„Înțelegem dificultățile lor bugetare, dar există și alte variante pe care noi le oferim, altele decât podurile”, a subliniat Jeliazkov. El a reamintit că l-a invitat pe omologul său român la o întâlnire de lucru, la care vor fi discutate legăturile peste Dunăre, care vor aduce beneficii excepționale ambelor state.

„Pentru ca Terminalul Portuar Turtucaia să fie operațional, trebuie făcute niște mici investiții și trebuie ales un concesionar. Infrastructura trebuie construită. Analizele de concesiune vor fi gata până la sfârșitul acestui an, sper că vom avea un concesionar selectat până în primăvară. Cel mai important lucru este să existe interes din partea mediului de afaceri”, a subliniat prim-ministrul.

Primarul local a afirmat categoric că mediul de afaceri nu doar din Turtucaia, ci și din municipalitățile învecinate, și-a exprimat nevoia imensă pentru o mai bună conectivitate între Bulgaria și România. Acest lucru va îmbunătăți nu numai relațiile comerciale, ci și turismul, dar va și facilita angajarea forței de muncă pe ambele maluri ale Dunării.

„Acest feribot este extrem de necesar și va umple un gol. Pe 100 de kilometri nu este absolut nicio conexiune. Noi trebuie să compensăm lipsa de poduri cu linii de feribot”, a declarat ambasadorul Radko Vlaikov.

Terminalul portuar este inclus în Planul de Acțiune Actualizat pentru Concesiunile de Stat pentru perioada 2021–2027, luând în considerare posibilitățile de extindere a activităților desfășurate și de suplimentare a serviciilor portuare furnizate cu procesarea mărfurilor Ro-Ro. Partea româna și-a exprimat interesul, precum și disponibilitatea de a participa la deservirea conexiunii de transport fluvial, a adăugat Consiliul de Miniștri.

Premierul Jeliazkov a fost într-o vizită în regiunile Silistra și Razgrad. În timpul unei întâlniri la Silistra cu primarii regiunii, el a declarat că sprijinul pentru municipalități va fi constant și consecvent, astfel încât administrația locală să poată face planuri pe termen lung.

În centrul discuției cu administrația locală se află și Programul de investiții pentru municipalități, fondurile alocate pentru acest an fiind de aproape 1 miliard de leva. Prim-ministrul a menționat că finanțarea municipalităților va fi menținută și anul viitor. Potrivit acestuia, se va acorda prioritate luării în considerare a proiectelor de apă și canalizare. Premierul bulgar a adăugat că primarii din regiune… se bucură de încrederea oamenilor.

„Lucrează la problemele de infrastructură și calmează mediul, deoarece stresul și tensiunea din fiecare bulgar sunt enorme din cauza multor probleme legate de necunoscut”, a spus Jeliazkov.

Prim-ministrul a declarat, de asemenea, că este impresionat de disponibilitatea oamenilor din regiune de a adopta moneda unică europeană și se așteaptă ca totul să meargă fără probleme la începutul anului viitor.

Traducerea Rador din 24Chasa: Mirela Petrescu