BREAKING Compania Romprest anunță că oprește curățenia stradală în Sectorul 1 din București. Compania susține că Primăria Sector 1 condusă de George Tuță (PNL) are datorii de 116 milioane de lei

Compania privată Romprest a anunțat marți printr-un comunicat că oprește curățenia stradală în Sectorul 1 din București începând cu seara zilei de 18 noiembrie 2025, ora 19:00., adică nu va mai mătura pe străzi şi nu va mai goli pubelele stradale. Compania susține că Primăria Sectorului 1 condusă de George Tuță (PNL) are datorii de 116 milioane de lei.

Romprest a mai anunțat că NU va opri serviciul de colectare a deșeurilor de la populație și companii.

Sectorul 1 al Capitalei a mai trecut printr-o situație similară între 2020 şi 2022 în mandatul fostului primar Clotilde Armand (USR), care a încercat să scadă valoarea contractului Romprest.

La acel moment, George Tuță o acuza pe Armand că își bate joc de bucureșteni.

UPDATE ora 16:00 – Fostul primar Clotilde Armand anunţă faptul că USR Sector 1 sesizează Garda de Mediu și autoritățile competente după ce Romprest a anunţat că opreşte curăţenia stradală din Sectorul 1 începând cu seara zilei de 18 noiembrie 2025 ora 19:00.

Compania Romprest anunță că nu mai ridică gunoiul din Sectorul 1 pentru că nu s-au plătit datoriile făcute de Dan Tudorache. 116 milioane. Eu am refuzat acest șantaj mizerabil. Ați văzut rezultatul: 4 ani de linșaje fiindcă n-am făcut niciun pas înapoi în fața mafiei. Să vedem ce face primăria acum. Oricum noul primar plătește tariful de salubrizare mult și este ilegal. Istoria șantajului se repetă. Fiți atenți cine cedează acum. Sper ca funcționarii primăriei să nu semneze nicio plată ilegală. Romprest trebuie să înapoieze 1 miliard lei înapoi pentru curățenia fictivă. Așa zice DNA.

De asemenea, USR Sector 1 sesizează Garda de Mediu și autoritățile competente. Legea e clară: Serviciul public nu poate fi întrerupt”, a anunţat fostul edil pe Facebook.

Comunicatul integral al Romprest:

„Având în vedere

Încălcarea repetată de către Sectorul 1 a obligațiilor legale și contractuale privind asigurarea finanțării serviciului public prin plata integrală a serviciilor de salubritate prestate și confirmate;

Valoarea creanțelor reprezentând facturi de salubritate titluri executorii, confirmate prin hotărâri definitive ale instanțelor, este de peste 116 milioane lei debit principal actualizat (până în prezent), care va fi actualizat și la care se adaugă penalități contractuale calculate până la data plății efective, cea mai veche factură neachitată având termenul de scadență depășit cu 1875 zile;

Încălcarea securității circuitului civil de către Sectorul 1, prin anularea nelegală a propriei hotărâri de consiliu local, după ce aceasta produsese deja efecte, și ulterior prin refuzul de a plăti facturile emise legal de către operator în baza acelei hotărâri;

Emiterea de către Sectorul 1 a sute de notificări și aplicarea a sute de sancțiuni fără bază factuală și contractuală, într-o campanie concertată de blocare a activității operatorului, în exercitarea unei poziții de forță menite ca, împreună cu neplata creanțelor istorice și refuzul de a da curs cererilor legitime privind recuperarea prin tarife a costurilor de operare, să slăbească poziția operatorului privind exercitarea drepturilor legitime;

Emiterea și impunerea de către Sectorul 1 a unor acte unilaterale, discreționare, care modifică substanțial prevederile contractului în vigoare, încalcă drepturile operatorului delegat și nu asigură respectarea principiilor fundamentale statuate de Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, constând în asigurarea echilibrului contractual și recuperarea de către operator a costurilor operaționale și a investițiilor prin tarifele de prestație,

în exercitarea drepturilor legitime, conferite de contract și de cadrul normativ și legal aplicabil, începând cu data de 18.11.2025, ora 19.00, operatorul delegat va reduce frecvența și cantitatea serviciilor prestate. Reducerea serviciilor va fi progresivă, ca urmare a corelării resurselor alocate de către operator cu valoarea prestațiilor achitate de către autoritate.

ACEASTĂ DECIZIE NU AFECTEAZĂ COLECTAREA DEȘEURILOR DE LA UTILIZATORII CASNICI ȘI NONCASNICI DIN SECTORUL 1, CARE SE VA REALIZA ÎN REGIM DE CONTINUITATE, CONFORM PROGRAMELOR ÎN VIGOARE.

Operatorul delegat, COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, face apel la locuitorii Sectorului 1, dar și la cei care îl tranzitează, pentru a manifesta înțelegere față de circumstanțele care au condus la aceasta situație, care nu îi este imputabilă operatorului și pe care am încercat să o evităm. Vă asigurăm că, odată cu remedierea de către autoritate a încălcărilor contractuale, vom depune toate eforturile pentru revenirea la prestarea integrală a serviciului.

Ne regăsim, la 5 ani distanță de la prima criză a serviciului public de salubritate în Sectorul 1 din anul 2021, în fața unei noi crize, cauzate, în principal, de refuzul la plată al restanțelor provenite din aceleași facturi din perioada 2020-2021, care, în plus, sunt acum validate definitiv de instanțele de judecată, fiind purtătoare de actualizări și penalități contractuale, plata lor reprezentând acum obligație legală.

În aceste condiții, în care soluțiile executorii ale instanțelor sunt cunoscute de peste 3 ani, Sectorul 1 nu a întreprins, nici după rămânerea definitivă a hotărârilor judecătorești, minima diligență administrativă, conform obligațiilor legale ale autorităților publice, de a bugeta sumele în vederea achitării, deși a fost notificat în repetate rânduri în acest sens. În acest timp, primarul invocă, în justificarea fiecărei acțiuni abuzive pe care o impune unilateral și nelegal, eficientizarea activității și buna administrare a fondurilor publice în interesul cetățenilor.

Sectorul 1 ignoră în mod repetat și continuu propriile obligații contractuale, emite și impune acte unilaterale, inopozabile operatorului și aplică sancțiuni fără baza factuală, legală și contractuală. Această conduită lipsește contractul de predictibilitatea necesară, care ar permite operatorului angajarea de resurse, având siguranța că aceste costuri vor fi recuperate prin plata integrală a serviciilor prestate. Operatorul delegat este astfel forțat să reducă serviciile, pentru a corela cheltuielile alocate cu sumele pe care autoritatea le achită.

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA a manifestat în mod constat deschidere către un dialog instituțional, a participat la toate întâlnirile de lucru, chiar și în condițiile în care acestea au fost convocate în mod intempestiv de către primar, și a solicitat, în dorința de a evita această situație de criză, medierea de către autoritatea de reglementare și de către instituțiile statului care au competențe administrative și în materia serviciilor publice.

Notificarea de reducere a frecvențelor și a cantităților de servicii a fost emisă după eșuarea tuturor acestor demersuri de reconciliere, care au făcut apel la forța legii și a contractului. S-a dovedit că autoritatea nu are capacitatea de a își asuma rolul conferit de contract și de acționa conform propriilor obligații, conduita instituțională, oscilând dramatic de la pasivitate față de recunoașterea și satisfacerea drepturilor legitime ale operatorului, la agresivitate în impunerea unor măsuri discreționare și nelegale. Efectele acestei crize manageriale, care se perpetuează la nivelul administrației locale, au fost resimțite de către operatorul delegat în ultimii 5 ani, iar acum, când toate demersurile legale care au dat câștig de cauză operatorului se dovedesc ineficace în fața disprețului pe care administrația actuală îl manifestă față de lege, efectele se vor răsfrânge asupra întregii comunități.

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA mulțumește pentru înțelegerea și suportul acordat de către locuitorii Sectorului 1 care își amintesc perioada în care Sectorul 1 era Sectorul de Verde, Capitala Capitalei, și care își doresc o bună administrare și în viitor.

Conducerea executivă a Romprest, împreună cu departamentele suport, direcția operațională și colegii care execută programele de prestație în teren, suntem hotărâți să nu lăsăm ca abuzurile administrației să se reflecte negativ asupra orașului în care trăim.

Vă adresăm rugămintea de a ne susține în acest demers, printr-o conduită civică care să ne ajute să păstrăm curățenia, chiar și în aceste condiții de reducere a prestațiilor.”

Cine controlează Romprest

Potrivit documentelor companiei Romprest publicate în Monitorul Oficial, operatorul de salubritate este deținut de:

* Detaco Ltd din Canada – 42,6916%

* Europrest Invest SRL – 30 %

* Premium Management Team SRL- 13,7641 %

* Compania Națională Aeroporturi București – 10 %

* First Com Llc din SUA – 3,5443%

Detaco Ltd. este controlată către familia lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, în urma unei tranzacții de 100 de dolari canadieni din aprilie 2020 prin care fiul lui Păcuraru a preluat firma de la fiul lui Florian Walter.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Europrest Invest este deținută de Mihai Andrei Dracea, un medic cu afaceri în domeniul echipamentelor medicale.

Mihai Dracea (99.9%) și Ioana Tolbaru (0.1%) dețin și firma Premium Management Team, după ce, în iulie 2020, au preluat-o de la Radu Budeanu.

Prin urmare, Mihai Dracea controlează 43,76% din participațiile Romprest. Pachetul de acțiuni de 43,76 % la Romprest, deținut acum de Dracea, a fost preluat în 2014 de oamenii de afaceri Dragoș Dobrescu, zis milionarul fără chip, și Radu Budeanu, de la fondul de investiții 3i Group Plc. Dobrescu a preluat 30 la sută din acțiunile Romprest prin firma Europrest Invest SRL, iar Budeanu – 13,76%, prin Premium Management Team.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, în octombrie 2010, Dragoș Dobrescu a vândut 99,9% din Europrest Invest către Energymixx Europe – S.A. În februarie 2017, Energymixx Europe – S.A. (redenumită Europrest S.A.) i-a cedat firma Europrest Invest lui Andrei-Mihai Dracea.

Acționarul minoritar Firstcom din SUA este deținut de familia lui Marian Măgureanu, fiul fostului director post-decembrist al SRI, Virgil Măgureanu. Marian Măgureanu a decedat în martie 2021 de COVID.

Așadar, niciunul dintre acționarii Romprest nu deține 50 plus 1 din părțile sociale ale operatorului de salubritate. Controlul companiei este arbitrat de Compania Națională Aeroporturi București SA, firmă controlată de Ministerul Transporturilor cu 80%. În acest moment, conducerea executivă a Romprest este asigurată de directorul adjunct Bogdan Adimi, fost jurnalist și fost administrator la Europrest, firma lui Dracea. Cu alte cuvinte, executivul companiei Romprest este controlat de acționarul Mihai Dracea.