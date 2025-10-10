Institutul pentru Studiul Războiului: Intensificarea atacurilor secrete și deschise ale Rusiei împotriva Europei indică faptul că Rusia a intrat în „Faza 0” a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război cu NATO în viitor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Think-tank american susține că Rusia a intrat în faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război cu NATO.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

ISW continues to assess that Russia’s increased covert and overt attacks against Europe indicate that Russia has entered “Phase 0” — the informational and psychological condition-setting phase — of its campaign to prepare for a possible NATO-Russia war in the future. https://t.co/oUKv2qB8wi pic.twitter.com/gbQxfJFP4i — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 9, 2025

Și NATO recunoaște că Rusia duce un război hibrid împotriva alianței și se pregătește pentru unul real. Numărul tot mai mare de incidente raportate și dovedite care implică încălcări ale spațiului aerian al NATO a dus la o creștere rapidă a tensiunilor în Europa și la îngrijorări cu privire la intențiile pe termen lung ale Rusiei

Experții occidentali observă că economia rusă în ansamblu este din ce în ce mai mobilizată pentru nevoile războiului, ceea ce contribuie la creșterea generală a potențialului militar al Rusiei.

Cu toate acestea, nu există semne evidente de pregătire pentru o invazie, cum ar fi mișcări de trupe. Prin urmare, majoritatea estimărilor sugerează un interval de timp de câțiva ani, în care Rusia s-ar putea pregăti și lansa un război pe scară largă în Europa de Vest.

ISW, sau Institute for the Study of War (Institutul pentru Studiul Războiului), este un think-tank american, non-profit și apolitic, cu sediul la Washington, care furnizează informații în timp real, cercetări și analize despre afacerile militare pentru a sprijini luarea deciziilor în zonele de conflict.

Această organizație se bazează pe inteligența din surse deschise pentru a oferi analize și prognoze precise și documentate, inclusiv pe tema conflictului din Ucraina și a relațiilor internaționale.