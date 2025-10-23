G4Media.ro
VIDEO Incendiu de proporții la rafinăria Riazan, una dintre cele mai mari…

Incendiu rafinarie Riazan, Rusia
VIDEO Incendiu de proporții la rafinăria Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei, după un atac cu drone ucrainene

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat un atac asupra rafinăriei petrol din Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei, potrivit BBC.

„Au fost înregistrate explozii în zona țintă și a izbucnit un incendiu de proporții în incinta instalației”, a declarat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei într-un comunicat.

În timpul nopții, canalele Telegram au raportat atacul asupra rafinăriei de petrol, publicând videoclipuri cu incendiul. Dimineața, guvernatorul regiunii Riazan, Pavel Malkov, a afirmat că 14 drone au fost doborâte, anunțând totodată și un „incendiu în incinta unei întreprinderi” cauzat de căderea resturilor.

 

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia au crescut în frecvență în această vară și au devenit regulate. Kievul le descrie ca fiind ținte militare, deoarece susțin războiul Kremlinului împotriva Ucrainei.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a menționat în declarația sa că rafinăria din Riazan este una dintre cele mai mari din Rusia centrală și este deținută de Rosneft: „Capacitatea fabricii permite prelucrarea a peste 17 milioane de tone de petrol pe an și joacă un rol semnificativ în furnizarea de combustibil formațiunilor militare inamice”.


