Cadavrul unei victime a inundațiilor din octombrie 2024 din Spania a fost…

inundatii spania valencia
Cadavrul unei victime a inundațiilor din octombrie 2024 din Spania a fost găsit după un an, la o distanţă de zeci de kilometri

Cadavrul uneia dintre persoanele dispărute în inundaţiile masive din octombrie 2024 produse în regiunea Valencia din Spania a fost recuperat la aproape un an de la producerea catastrofei, a anunţat joi tribunalul din Valencia, informează AFP.

”Analizele ADN confirmă că trupul regăsit marţi la Manises este al unui bărbat dispărut la Pedralba în timpul inundaţiilor”, a anunţat tribunalul din Valencia într-un comunicat, transmite Agerpres.

Aceeaşi sursă a precizat că bilanţul inundaţiilor a rămas de 229 de morţi în regiunea Valencia, autorităţile contabilizând deja decesul acestei persoane în vârstă de 56 de ani.

Descoperirea trupului, transportat de ape şi regăsit la circa 30 de kilometri de locul dispariţiei, s-a petrecut la aproape un an după catastrofa care i-a emoţionat profund pe spanioli.

Funeralii de stat în semn de omagiu faţă de victime sunt programate să se desfăşoare miercurea viitoare la Valencia, la un an după tragicele inundaţii.

În plus faţă de cei 229 de morţi din regiunea Valencia, alte opt persoane au murit în regiunea Castilia-La Mancha (centru) şi Andaluzia (sud) în urma ploilor devastatoare.

Inundaţiile au fost provocate de ploi extrem de abundente, consecinţa unui fenomen denumit ”picătura rece” (o depresiune izolată la mare altitudine, fenomen destul de frecvent toamna pe coasta spaniolă la Marea Mediterană) şi ale cărui efecte sunt intensificate de schimbările climatice şi de urbanizarea importantă din zonele afectate.

Catastrofa a suscitat furia sinistraţilor, care au criticat modul de gestionare a alertelor şi operaţiunilor de salvare, pe fondul polemicilor între administraţia centrală, de stânga, şi autorităţile regionale, de dreapta, în ceea ce priveşte competenţele lor în aceste domenii.

Tags:
