Autorităţile ruse nu renunță la niciuna din revendicările ce privesc Ucraina /…

Avans Rusia Ucraina
Captură ISW

Autorităţile ruse nu renunță la niciuna din revendicările ce privesc Ucraina / Acestea sunt „punctul de plecare” pentru orice dialog cu SUA / Statele Unite, Uniunea Europeană și Ucraina resping poziția Moscovei

23 Oct

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a afirmat joi că revendicările iniţiale ale Moscovei pentru o soluţie la războiul din Ucraina reprezintă punctul de plecare pentru dialogul cu SUA şi alte ţări, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Dorim să confirmăm că Federaţia Rusă, atunci când se referă la soluţia politică şi diplomatică la conflictul ucrainean, rămâne convinsă că nu există alternativă decât atingerea obiectivelor operaţiunii militare speciale (formula eufemistică folosită de Rusia pentru a se referi la războiul din Ucraina – n.r.), anunţate încă din februarie 2022”, a declarat funcţionara rusă.

Prin urmare, din punctul de vedere al Rusiei, „acesta este punctul de plecare” pentru „dialogul cu Statele Unite, precum şi cu alte ţări interesate care doresc să contribuie constructiv la soluţie”, a adăugat ea.

Printre cerinţe, Zaharova a enumerat: „garantarea într-o manieră fiabilă a statutului neutru, nealiniat şi liber de arme nucleare al Ucrainei; demilitarizarea şi denazificarea acesteia; crearea unor garanţii solide pentru drepturile şi libertăţile populaţiei rusofone; şi libera activitate a Bisericii Ortodoxe Ucrainene”.

În plus, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a declarat că ţara sa ia în considerare recentele declaraţii ale preşedintelui american Donald Trump de a continua contactele şi a dat asigurări că Rusia „este dispusă să continue contactele (…) în conformitate cu acordurile încheiate în timpul conversaţiei telefonice dintre preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite din 16 octombrie”.

Totuşi, Rusia speră că Washingtonul va continua să împărtăşească „consideraţiile şi motivele măsurilor care sunt luate”.

Miercuri, preşedintele american a anunţat că întâlnirea planificată cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta a fost anulată, dar că aceasta ar putea avea loc „în viitor”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunţat ulterior că administraţia de la Washington este dispusă să se întâlnească cu oficiali ruşi dacă astfel de contacte ar facilita o soluţionare a conflictului din Ucraina.

De la sosirea lui Trump la Casa Albă, autorităţile ruse s-au arătat deschise faţă de desfăşurarea negocierilor de pace în Ucraina, învinuind Kievul pentru încetinirea acestora.

Cu toate acestea, în practică, Moscova a întârziat procesul de negociere şi a rămas fermă în cerinţele sale maximaliste, remarcă EFE.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Rusia trebuie „convinsă” că o incetare a ostilităților la linia frontului i-ar fi avantajoasă! (Rachete, rafinării, stații de procesare gaz, porturi, centrale electrice, transformatoare)
    Rușii in proporție de 70% vor asta in sondaje! Și ucrainenii vor 60%!

