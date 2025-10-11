Cod roşu de vânt cu rafale de peste 140 de kilometri la oră, timp de trei ore, la mare altitudine în două județe
Meteorologii anunţă, sâmbătă, până la ora 12.00, cod roşu de vânt în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, unde sunt anunţate rafale de peste 140 de kilometri la oră, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit ANM, sâmbătă, de la ora 9:15 până la ora 12:00, este cod roşu de vânt puternic în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara.
Este vizată zona de munte de peste 1.800 de metri altitudine.
”Se vor semnala: Intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 140 km/h”, a transmis ANM.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ministrul Energiei: În urma fenomenelor de vreme severă, au fost peste 20.000 de puncte de consum nealimentate cu energie, cu un vârf în această dimineaţă, în judeţe din sudul Moldovei, Muntenia, Dobrogea, inclusiv în municipiul Bucureşti
Primăria Constanţa atenţionează cetăţenii să nu mai mute sau să deterioreze sacii cu nisip amplasaţi în zonele cu risc de inundaţii / O avertizare cod roșu de ploi abundente va intra în vigoare de marți seara în județul Constanța
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.