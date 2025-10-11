G4Media.ro
Cod roşu de vânt cu rafale de peste 140 de kilometri la…

Vedere la munte și la Lacul Iseo, in Lombardia, Italia
Sursa foto: Curierul Italiei

Cod roşu de vânt cu rafale de peste 140 de kilometri la oră, timp de trei ore, la mare altitudine în două județe

Meteorologii anunţă, sâmbătă, până la ora 12.00, cod roşu de vânt în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, unde sunt anunţate rafale de peste 140 de kilometri la oră, transmite News.ro.

Potrivit ANM, sâmbătă, de la ora 9:15 până la ora 12:00, este cod roşu de vânt puternic în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara.

Este vizată zona de munte de peste 1.800 de metri altitudine.

”Se vor semnala: Intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 140 km/h”, a transmis ANM.

