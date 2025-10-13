Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei Radu Miruță, respinsă de plenul Senatului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

S-au înregistrat 34 voturi „pentru”, 66 „contra” şi 3 abţineri.

Moțiunea depusă de 39 de parlamentari AUR s-a intitulat „Ministrul Radu Daniel Miruţă – dovada vie că USR şi PSD – PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei – transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR”.

„Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, o moțiune lipsită de fundament și de substanță, care nu a făcut altceva decât să consume inutil timpul românilor, a fost respinsă cu o largă majoritate de către Senat.

De remarcat că, înainte de moțiune, 3 senatori independenți au anunțat că-și retrag semnăturile de pe moțiunea depusă împotriva ministrului Radu Miruță”, se arată într-un comunicat al USR.

USR afirmă că, prin acest vot din Senat, a fost confirmat faptul că ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, a luat măsurile care se impuneau pentru redresarea companiilor aflate în subordinea ministerului, pentru transparentizearea condițiilor de concurs pentru funcțiile de conducere și promovarea competenței în companiile de stat.

„Am intrat într-un sistem construit pe tăceri, pile și aranjamente și l-am deranjat. Am început să tai firele unei rețele care părea de neatins, să pun profesionalism în loc de obediență și reguli în locul combinațiilor. Cine vrea să mă oprească acum n-o face pentru România, o face pentru privilegii pierdute. Am citit moțiunea depusă împotriva mea. Și trebuie să recunosc că s-a muncit la formă, dar nu și la fond: sunt acuzații nu doar fără dovezi, dar cu minciuni, neadevăruri și manipulări. O colecție de etichete politice și acuzații reciclate, cu mai multă pasiune decât adevăr. Nu mă demoralizează această moțiune. Mă întristează doar cât de jos a ajuns discursul public. Cât de ușor se aruncă vorbe grele, fără probe, doar pentru efect politic. Țara asta nu se repară cu promisiuni și aplauze, ci cu oameni care pun mâna la muncă și nu fug de răspundere!”, a afirmat Radu Miruță.

Prim măsurile luate, Radu Miruță a demonstrat că tratează cu responsabilitate mandatul său, concentrându-se pe dinamizarea companiilor de stat aflate în subordinea ministerului, pe protejarea industriei românești prin negocierea unor termene mai favorabile pentru companiile din subordine și atragerea investițiilor, nu pe jocuri politice, se mai arată în comunicat.

La rândul său, senatorul Irineu Darău s-a intrebat de ce, după 100 de zile de guvernare, AUR vine cu moțiune fix împotriva ministrului Radu Miruță.

„Din ce vor să îl oprească? Face rău economiei? Nu, dimpotrivă! Este un ministru performant și calificat pentru post? Da, fără îndoială. A deranjat mușuroiul sinecurilor, cu curaj și fără să se gândească la consecințe? Da, și asta în doar 100 de zile! Este clar: AUR apără sistemul pilelor și sinecurilor, în vreme ce USR deranjează cu reformele, iar Radu Miruță va continua cu și mai multă hotărâre, indiferent pe cine deranjăm. Obiectivul nostru este reforma profundă a statului, nu confortul sau liniștea garantată de tot felul de clientele politice. De aceea, susținem până la capăt reformele curajoase pornite de Ministrul Radu Miruță”, a afirmat Irineu Darău.

„Respingerea moțiunii este un semnal clar că Radu Miruță se bucură de încrederea tuturor partidelor din coaliția de guvernare, care apreciază activitatea sa de până acum”, subliniază AUR.

Concluzionând intervențiile de la dezbateri, Ștefan Pălărie, liderul grupului USR din Senat, a spus: „În încheiere, un sfat: România are nevoie de lideri competenți și curajoși, așa cum este Radu Miruță, are nevoie de politici naționale care să rupă cu interesele. Susțineți-i pe ei, nu pe idolii falși care nici nu dau prin Parlament!”

USR consideră că, într-un moment în care economia României se confruntă cu provocări majore, de la creșterea costurilor energetice până la situația de instabilitate creată de războiul din Ucraina, e nevoie de profesionalism, de seriozitate și mai ales de soluții reale, nu de demagogie și populism ieftin.