Ioan Holender, fost director al Operei de Stat din Viena, vine la Cazinoul din Constanța / Discuții pentru un festival de muzică organizat în extrasezon

Ioan Holender, fost director al Operei de Stat din Viena, vine la Cazinoul din Constanța, transmite Info Sud-Est, pentru discuții pentru un festival de muzică organizat în extrasezon, conform informațiilor transmise de conducerea Cazinoului.

Holender, care a realizat programul artistic a șapte ediții ale Festivalului Internațional „George Enescu”, va face o vizită de lucru la Cazino, la mijlocul lunii octombrie.

Anunțul a fost făcut joi de Anamaria Mișa, directoarea Cazionului din Constanța, în cadrul unei conferințe de presă susținută în interiorul monumentului istoric.

Despre Ioan Holender

Ioan Holender (n. 1935, Timișoara), este una dintre cele mai importante personalități ale lumii muzicale europene – cu o carieră de peste șase decenii, este recunoscut, în principal, pentru cei 18 ani în care a fost director al uneia dintre cele mai importante instituții muzicale din lume: Opera de Stat din Viena – a fost numit director în 1992 și a rămas în funcție până în 2010, ceea ce îl face cel mai longeviv director din istoria de peste un secol și jumătate a operei, conform Aspen Institute.

Notă: Opera de Stat din Viena (Wiener Staatsoper) este cel mai important teatru de operă al Austriei și una dintre cele mai prestigioase instituții de acest fel din lume. Inaugurată în 1869, în inima capitalei imperiale, instituția are orchestră, cor și ansamblu de balet proprii și prezintă anual sute de spectacole, cu un repertoriu ce cuprinde peste 50 de titluri. De-a lungul timpului, pe scena Operei vieneze au cântat și au dirijat cei mai mari artiști ai lumii, iar în fiecare an aici are loc celebrul Bal al Operei, conform informațiilor oferite de Wien.info – portalul oficial de turism al orașului Viena.

După 2010, Ioan Holender a rămas activ pe scena muzicală internațională și în viața publică – a fost consilier artistic pentru Metropolitan Opera New York și pentru Tokyo Spring Festival, un festival muzical din capitala Japoniei, iar în perioada 2010-2024 a prezentat emisiunea culturală „kulTOUR mit Holender” pe canalul austriac ServusTV, printre multe altele.

Din 2003 până în 2015, Ioan Holender a fost și director artistic al Festivalului Internațional „George Enescu”, fiind responsabil pentru programul artistic a șapte ediții consecutive ale festivalului, conform Business Reviw.

Ultima ediție a festivalului, din 2025, a inclus cinci reprezentații în premieră la Cazinoul din Constanța, prezentate în cadrul SEAS – Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului.