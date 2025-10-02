VIDEO Aproape 1 milion de euro, profitul Cazinoului din Constanța în cele patru luni de la redeschidere / 170.000 de persoane au vizitat monumentul istoric începând cu luna mai

Cazinoul din Constanța a înregistrat un profit de aproape 1 milion de euro în cele patru luni de la redeschidere, a precizat directoarea Cazinoului, Anamaria Mișa, într-o conferință de presă, joi, transmite Info Sud-Est.

4,5 milioane de lei este profitul brut făcut de Cazinoul din Constanța.

Totodată, de la redeschidere, monumentul istoric a generat încasări de 6,5 milioane de lei, 6 milioane fiind doar din vânzarea de bilete. 500.000 de lei au fost încasați din închirierea sălilor din interiorul Cazinoului, 50.000 de lei sunt încasați din magazinul de suveniruri și aproape 30.000 de lei, venituri din cununii civile și ședințe foto, după cum a declarat Anamaria Mișa.

170.000 de persoane au vizitat Cazinoul din Constanța, de la inaugurare și până în prezent, a mai spus directoarea. „10.000 au vizitat Cazinoul gratuit în cele 4 zile în care a fost inaugurat și 160.000 au plătit un bilet de acces”, a precizat Anamaria Mișa.

„Astăzi, Cazinoul se situează probabil în primele 5 obiective din România ca număr de vizitatori. Suntem într-un top select și e important pentru noi să menținem acest trend pozitiv și pe mai departe (…) Compania pe care o conduc are azi un confort financiar, datorită acestui entuziasm pe care l-am primit din partea vizitatorilor”, a mai adăugat ea.

Context

Cazinoul din Constanța a fost redeschis pentru public, pe 21 mai 2025, chiar de Zilele Constanței.

Cazinoul a fost reabilitat și predat primăriei, după mai bine de 10 ani în care a fost o ruină, complet nefuncțional și închis publicului. Contractul pentru consolidarea și restaurarea Cazinoului din Constanța a fost semnat în luna decembrie a anului 2019. Atunci, Decebal Făgădău (PSD) era primarul Constanței, Viorica Dăncilă, prim-ministru, iar ministrul Dezvoltării era Ion Ștefan (PNL).

Fostul primar Radu Mazăre a vrut să vândă Cazinoul la „ruși, turci sau arabi bogați”, dar societatea civilă a intervenit. Monumentul istoric, simbol Art Nouveau și emblema orașului, a fost inaugurat în 1910, după planurile arhitectului francez Daniel Renard. Cazinoul va găzdui evenimente culturale, expoziții, spectacole și o cafenea.

Cazinoul din Constanța a fost construit după planurile arhitectului francez Daniel Renard, fiind un simbol reprezentativ pentru curentul arhitectonic Art Nouveau. Prezintă în partea centrală terasa fațadei, sprijinită pe un portic larg, care e dominat de un vitraliu în formă de evantai.

Se remarcă partea superioară a clădirii, decorată cu elemente arhitecturale de forma navelor antice, cu capete de berbec și ghirlande de alge marine. Clădirea a fost inaugurată în toamna lui 1910 și a reprezentat, de-a lungul timpului, un simbol pentru Constanța, potrivit Heritage Constanța.

Citește aici mai multe detalii despre saga reabilitării monumentului lăsat în paragină după Revoluție, care urma să ajungă la ”ruși, turci sau arabi bogați”.

Restaurarea Cazinoului din Constanța a costat peste 40 de milioane de euro și a fost realizată de asocierea Aedificia Carpați – Remon Proiect – Profesiona Construct Proiectare și Tehnoinstal.