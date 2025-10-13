Maia Sandu: Rusia nu a putut ajunge la noi cu tancurile și a găsit o altă cale. Alegerile au devenit noua linie a frontului

Rusia nu a putut ajunge la noi cu tancurile sale, fiind oprită de curajul și reziliența Ucrainei. Așa că a găsit o altă cale: un asalt hibrid asupra democrației noastre. Alegerile au devenit noua linie a frontului. Declarațiile au fost făcute de șefa statului, Maia Sandu, care a susținut un discurs cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. Președinta s-a referit la tentativele Rusiei de imixtiune în alegerile din țara noastră și la necesitatea apărării democrațiilor în fața noilor amenințări, informează Moldopres, potrivit Rador Radio România.

Maia Sandu a atenționat că unul dintre cele mai mari pericole care amenință în prezent democrația este „războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Europei”. „Cel mai vizibil front al acestuia este agresiunea brutală împotriva Ucrainei. Dar Rusia duce și un război hibrid împotriva altor democrații europene — folosind drone, atacuri cibernetice, ingerințe în alegeri și finanțări ilicite”, a spus Maia Sandu, care a subliniat că toate aceste amenințări s-au manifestat pe deplin în alegerile noastre recente.

„Rusia nu a putut ajunge la noi cu tancurile sale — oprită de curajul și reziliența Ucrainei. Așa că a găsit o altă cale: un asalt hibrid asupra democrației noastre. Alegerile au devenit noua linie a frontului. Urna de vot a devenit ținta unui vast arsenal hibrid. Strategia Moscovei a fost una sistematică: testată în alegerile regionale și locale, atingând apogeul anul trecut, în timpul campaniei prezidențiale și al referendumului pentru aderarea la UE — care a trecut, în pofida unei interferențe masive”, a punctat șefa statului.

Președinta a mai subliniat că „adevărata miză a fost reprezentată de alegerile parlamentare din acest an — preluarea controlului asupra Parlamentului, instalarea unui guvern subordonat Kremlinului, distrugerea democrației noastre, atragerea Moldovei într-o zonă gri și folosirea ei împotriva Ucrainei și a Europei”.

Potrivit șefei statului, Moscova, prin „interpuși și grupuri criminale locale au fondat partide peste noapte — șapte doar în ultimii trei ani — toate finanțate de Kremlin, toate pretinzând că sunt voci moldovenești”.

„Un astfel de partid a fost declarat neconstituțional, după un proces îndelungat. Totuși, Moscova a creat imediat alte clone. Una dintre acestea a fost chiar lansată oficial la Moscova. Mulți dintre acești interpuși sunt figuri cunoscute: persoane corupte, care nu au fost niciodată trase la răspundere, și chiar foști judecători sau procurori înlăturați în contextul reformei — care acum servesc unei puteri străine, împotriva propriei lor țări. Ei sunt susținuți prin sume uriașe de bani care circulă invizibil, profitând de libera circulație a capitalului și de lumea opacă a criptomonedelor”, a spus președinta.

Maia Sandu a adăugat că „pe măsură ce instituțiile de aplicare a legii au blocat canalele convenționale, operațiunea s-a mutat în zona criptomonedelor”.

„Un singur portofel digital, descoperit de Centrul Național Anticorupție, conținea peste 100 de milioane de euro — fonduri folosite pentru ferme de troli, site-uri de știri false, proteste și cumpărarea de voturi”, a menționat Maia Sandu.

În același timp, președinta a denunțat nereguli în organizarea protestelor. Potrivit ei, anchetele au scos la iveală liste de participanți, trasee de transport și plicuri cu bani.

„Pe măsură ce se apropia ziua alegerilor, interpușii au început să ofere în mod deschis până la 3.000 de euro pe lună pentru a atrage oameni. Aceste adunări erau regizate pentru a proiecta imaginea nemulțumirii și pentru a o transforma în violență, coordonată de persoane instruite în afara țării”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a mai spus că „o bătălie și mai amplă a avut loc în mediul online”, iar „mașinăria de dezinformare a funcționat la scară industrială, răspândind minciuni”.

„O echipă BBC s-a infiltrat într-o fermă de troli, scoțând la iveală o rețea coordonată de conturi pe TikTok. Un ONG dedicat deconspirării falsurilor, Digital Forensic Research Lab, a constatat că aceste conturi au acumulat peste 55 de milioane de vizualizări. Într-o țară cu doar 2,4 milioane de locuitori, această amploare este amețitoare.

Chiar și preoți au fost implicați — fiind trimiși în așa-numite pelerinaje în străinătate pentru a fi instruiți în mesaje politice și cum să folosească rețelele sociale ca să influențeze opiniile.

De asemenea, au existat amenințări directe. Funcționari din forțele de ordine care protejau integritatea alegerilor au fost intimidați, în vreme ce judecători și procurori care investigau corupția electorală au primit amenințări cu moartea. O judecătoare a fost chiar amenințată cu decapitarea”, a afirmat Maia Sandu.

În aceste condiții, șefa statului a accentuat eforturile statului de a organiza alegeri transparente și democratice — protejând în același timp integritatea lor. Potrivit ei, instituțiile au acționat coordonat, au fost introduse sancțiuni pentru corupția electorală și pentru protestele plătite, au fost consolidate instrumentele care blochează finanțările ilicite, care urmăresc fluxurile de criptomonede și care previn sabotajul fizic sau cibernetic.

Totodată, șefa statului a spus că „instanțele au acordat prioritate cazurilor de corupție politică”. „Atunci când interferența este atât de amplă, justiția nu poate funcționa în ritmul obișnuit — până la finalizarea unui dosar, adversarul poate deja să fi câștigat. Avem nevoie de mecanisme care să acționeze rapid împotriva banilor iliciți, înainte ca răul să fie făcut”, a menționat președinta.

Oficialul a mai precizat că „procesul de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor, chiar dacă nu e finalizat, a contribuit la protejarea integrității alegerilor, iar instituțiile noastre judiciare dezvoltă atât curajul, cât și capacitatea de a investiga corupția, slăbind astfel impunitatea interpușilor locali ai Rusiei”.

Președinta a mai menționat că forțele de ordine au destructurat rețele instruite în străinătate să provoace violențe și să fabrice explozibili, înainte ca acestea să poată acționa.

„Poliția a demantelat rețelele de cumpărare a voturilor cu doar câteva săptămâni înainte de ziua alegerilor — după luni întregi de urmărire. Acționând la momentul potrivit, Rusia a fost împiedicată să mai aibă timp să le refacă. Echipele cibernetice și-au ajustat în timp real mecanismele de apărare, cu sprijinul generos al partenerilor internaționali”, a afirmat șefa statului.

Maia Sandu a accentuat în acest context necesitatea consolidării democrației și definirii unor instrumente de apărare a acesteia în fața noilor amenințări.

„Împreună trebuie să concepem instrumentele juridice și instituționale care să apere democrația de noile amenințări. Și trebuie să o facem repede. Trebuie să redefinim transparența, responsabilitatea și libertatea politică într-o lume în care banii, tehnologia și dezinformarea se mișcă mai repede decât legea”, a conchis șefa statului.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat luni, 13 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția.