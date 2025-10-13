G4Media.ro
Ucraina întrerupe livrarea de electricitate în cel puţin şapte regiuni, în urma…

Bombardamente Rusia Ucraina
Ministerul Afacerilor Interne Ucraina, Igor Klimenko

Ucraina întrerupe livrarea de electricitate în cel puţin şapte regiuni, în urma unor atacuri ruseşti

Ministerul ucrainean al Energiei anunţă luni întreruperi de urgenţă ale livrărilor de electricitate în cel puţin şapte regiuni – în nordul, centrul, estul şi sudul Ucrainei -, în urma unor atacuri ruseşti asupra reţelei energetice, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Din cauza situaţiei dificiel în sistemul energetic”, provocate de ”atacuri ruseşti (…), întreruperi de urgenţă ale alimentării cu electricitate au fost efectuate în această (luni) dimineaţa în regiunile Harkov, Sumî, Poltava, Doneţk, Dnipropetrovsk, Zaporojie (în cazul consumatorilor industriali) şi Kirovograd”, anun ţă într-un comunicat ministerul.

