Liderul senatorilor USR: Săptămâna aceasta obligatoriu coaliţia de guvernare trebuie să decidă data de organizare a alegerilor pe Capitală / Nu putem să candidăm în bloc, că doar nu suntem un grup de copii speriați

Coaliţia de guvernare trebuie „obligatoriu” să decidă în această săptămână data de organizare a alegerilor pentru Primăria Capitalei, a afirmat, luni, liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, care a spus că, în caz contrar, partidul său analizează schimbarea legii astfel încât să existe sancţiuni în cazul în care alegerile nu sunt organizate la termen, transmite Agerpres.

„Iată că astăzi am ajuns la 143 de zile de când nu avem primar la Primăria Capitalei. Am mai pierdut cu toţii încă o săptămână, o săptămână din încrederea cetăţenilor în instituţiile statului, în democraţie şi, mai ales, în lege. Colegul nostru Andrei Nistor, noul prefect al Bucureştiului, a verificat toate elementele procedurale şi pot spune cu greutate astăzi că nu există nicio normă procedurală care să ne împiedice ca astăzi să organizăm alegeri. Tocmai de aceea fuga de răspundere nu poate fi justificată şi nu poate fi acceptată. Săptămâna aceasta obligatoriu coaliţia de guvernare trebuie să decidă data de organizare a alegerilor. Orice altă decizie pare mai degrabă un gest de laşitate şi nu poate avea decât o singură explicaţie: anumitor forţe politice le este frică de votul cetăţenilor din Bucureşti”, a declarat Pălărie, la Senat.

El a menţionat că ultima confruntare electorală a României a fost cea din turul doi al alegerilor prezidenţiale iar acolo s-a văzut victoria unui candidat independent, susţinut de mai multe partide, împotriva liderului opoziţiei de la AUR şi este nevoie de o nouă validare.

„Legea spune că trebuie să fie ocupată orice funcţie de edil, de primar în termen de 90 de zile. Haideţi, colegii de la PSD, să avem un pic mai multă încredere în propriile forţe şi să organizăm alegerile pe Bucureşti, aşa cum spune termenul, în acest an, să nu mai aşteptăm trecerea iernii, altminteri să ajungem să numărăm sute de zile de nerespectare a legii”, a adăugat Pălărie.

Întrebat dacă îi va cere premierului ca în această săptămână să dea o hotărâre de guvern pentru stabilirea datei alegerilor din Capitală, Pălărie a răspuns: „Cu siguranţă, da, o spunem asta public din ce în ce mai mult, am spus-o de-a lungul timpului”.

„Astăzi la ora 18 ar fi trebuit să fie această şedinţă de coaliţie. Înţeleg că sunt informaţii că s-ar putea să fie amânată pe mâine. Că este astăzi sau că este mâine, această coaliţie trebuie să stabilească acest calendar”, a completat liderul senatorilor USR.

Întrebat ce se va întâmpla dacă guvernul nu va stabili data alegerilor, el a spus: „Analizăm dacă este cazul să schimbăm legea în aşa fel încât neorganizarea alegerilor, pe baza legii, să fie sancţionată”.

„Noi suntem în dinamica şi în logica în care vrem să fie respectată legea, chiar am spus-o colegilor mei chiar şi astăzi: nu putem să fim complici sub nicio formă ca partid aflat la guvernare la nerespectarea legii într-un fel sau altul. Deci, o să punem accentul şi, atenţie, o să ajungem inclusiv în discuţii dacă nu cumva trebuie schimbată legea”, a subliniat Pălărie.

În opinia acestuia, partidele din coaliţie nu pot să candideze „bloc, împreună”, aşa cum propune PSD.

„Vreau să mai spun un lucru pe care colegii de la PSD l-au solicitat: domnule, nu putem să candidăm bloc, împreună, aşa cum propun unii şi alţii, că doar nu suntem un grup de copii speriaţi care trebuie să se ţină de mână că le e frică să înfrunte sau să iasă în faţa electoratului. Deci, asta trebuie eliminată şi da, alegerile să fie organizate la termen. (…) Nu ne putem permite ca, într-o ţară care a mai trecut o dată printr-un exerciţiu de anulare a alegerilor, un exerciţiu care distruge încrederea electoratului în ţară, în stat şi în lege… Nu te poţi juca cu chestia aceasta, nu putem să fim ţara în care organizăm alegeri când ne convine. Asta nu se poate, indiferent cât de mult îşi imaginează unii că ar fi posibil”, a mai spus Pălărie.

Potrivit lui Pălărie, premierul Ilie Bolojan aşteaptă o decizie sau îşi doreşte să aibă în spate o decizie de coaliţie de guvernare. „Iar noi facem în ultimul ceas un apel final la a face această coaliţie de guvernare de mâine să aibă ca rezultat stabilirea datei alegerilor pe Bucureşti”, a adăugat liderul senatorilor USR.