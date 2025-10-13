Lista achiziţiilor României în programul SAFE va fi făcută publică la finalul lunii noiembrie, anunță ministrul Oana Țoiu

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni că lista achiziţiilor pe care România le va face prin programul SFE urmează să devină publică la finalul lunii noiembrie, transmite Agerpres.

„Lista finală, atât a achiziţiilor României, cât şi a altor ţări, va fi făcută publică, către Comisie şi apoi către publicul general, la sfârşitul lunii noiembrie a acestui an”, a afirmat Oana Ţoiu, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul MAE.

Ea a menţionat că subiectul a fost abordat inclusiv în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut recent la Washington cu oficialii din SUA.

„Poziţia Statelor Unite ale Americii, reiterată şi în întâlnirile din Washington, este o poziţie parţial critică faţă de regulile Uniunii Europene care privesc finanţarea achiziţiilor, în zona apărării, din resurse europene, inclusiv în programul SAFE. Ce am discutat în întâlnirile din Washington sunt variantele care există acum, în cadrul deciziilor prezente, şi anume, posibilitatea unor investiţii comune. Regulile stipulează că dacă 35% din produsul final, fie la nivelul investiţiilor, fie la nivelul componentelor, vine dintr-o ţară în afara Uniunii Europene şi în afara ţărilor care au semnat parteneriatul pe SAFE, poate să fie în continuare un produs care poate să fie parte din lista de achiziţii ale ţărilor care finanţează asemenea achiziţii, prin mecanismul SAFE”, a spus Ţoiu.

