Zeci de studenți din Cluj-Napoca l-au primit cu proteste pe ministrul Daniel David: Hai afară, fuga e ușoară! / Ministrul – acuzat că a refuzat să iasă la discuții cu manifestanții din cauza ploii
Mai multe zeci de studenți au protestat, la sfârșitul săptămânii trecute, în timpul unei vizite a ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, la Cluj-Napoca, potrivit Observator News și mai multor publicații locale. Protestul este legat de mutarea în afara orașului a unor cursuri ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, universitate condusă de Daniel David până să preia portofoliul ministerial.
„Hai afară, fuga e ușoară!” și „Daniel, șef de institut, ne trimite la păscut!” au fost unele dintre scandările studenților care, potrivit Observator News, l-au așteptat pe Daniel David la protest, pentru discuții, însă acesta a refuzat să mai iasă pentru că ploua.
Protestul din fața universității a venit în continuarea altora desfășurat pe parcursul ultimelor zile. Înaintea demonstrației ce îl viza pe ministrul David, un număr mare de studenți a participat la un protest în care au avut discuții în stradă cu decanul facultății respective. În cadrul acelor discuții, studenților li s-au promis eforturi pentru a li se oferi condiții de studiu în noua locație din afara orașului, dar studenții au cerut „întâi condiții, după aceea mutare”.
