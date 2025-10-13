G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zeci de studenți din Cluj-Napoca l-au primit cu proteste pe ministrul Daniel…

Proteste studentesti in Cluj, in timpul unei vizite a ministrului Daniel David / Sursa: Captura Cluj24.ro
Proteste studentesti in Cluj, in timpul unei vizite a ministrului Daniel David / Sursa: Captura Cluj24.ro

Zeci de studenți din Cluj-Napoca l-au primit cu proteste pe ministrul Daniel David: Hai afară, fuga e ușoară! / Ministrul – acuzat că a refuzat să iasă la discuții cu manifestanții din cauza ploii

Articole13 Oct 0 comentarii

Mai multe zeci de studenți au protestat, la sfârșitul săptămânii trecute, în timpul unei vizite a ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, la Cluj-Napoca, potrivit Observator News și mai multor publicații locale. Protestul este legat de mutarea în afara orașului a unor cursuri ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, universitate condusă de Daniel David până să preia portofoliul ministerial.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Hai afară, fuga e ușoară!” și „Daniel, șef de institut, ne trimite la păscut!” au fost unele dintre scandările studenților care, potrivit Observator News, l-au așteptat pe Daniel David la protest, pentru discuții, însă acesta a refuzat să mai iasă pentru că ploua.

Protestul din fața universității a venit în continuarea altora desfășurat pe parcursul ultimelor zile. Înaintea demonstrației ce îl viza pe ministrul David, un număr mare de studenți a participat la un protest în care au avut discuții în stradă cu decanul facultății respective. În cadrul acelor discuții, studenților li s-au promis eforturi pentru a li se oferi condiții de studiu în noua locație din afara orașului, dar studenții au cerut „întâi condiții, după aceea mutare”.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.