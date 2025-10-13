Zeci de studenți din Cluj-Napoca l-au primit cu proteste pe ministrul Daniel David: Hai afară, fuga e ușoară! / Ministrul – acuzat că a refuzat să iasă la discuții cu manifestanții din cauza ploii

Mai multe zeci de studenți au protestat, la sfârșitul săptămânii trecute, în timpul unei vizite a ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, la Cluj-Napoca, potrivit Observator News și mai multor publicații locale. Protestul este legat de mutarea în afara orașului a unor cursuri ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, universitate condusă de Daniel David până să preia portofoliul ministerial.

„Hai afară, fuga e ușoară!” și „Daniel, șef de institut, ne trimite la păscut!” au fost unele dintre scandările studenților care, potrivit Observator News, l-au așteptat pe Daniel David la protest, pentru discuții, însă acesta a refuzat să mai iasă pentru că ploua.