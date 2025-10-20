Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy la Élysée înainte ca fostul preşedinte al Franţei să intre în închisoare (presă)
Preşedintele Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, prevăzută pentru marţi, a aflat BFMTV de la o persoană apropiată preşedintelui Republicii, transmite News.ro.
Marţi, 21 octombrie, Nicolas Sarkozy va dormi în închisoare. Fostul preşedinte al Republicii va descoperi celula sa din închisoarea La Santé unde va începe să-şi ispăşească pedeapsa de cinci ani de închisoare. Sosirea sa în penitenciar va fi urmărită cu atenţie de francezi, iar fostul şef de stat s-a pregătit pentru acest moment.
Nicolas Sarkozy a declarat pentru Le Figaro şi La Tribune Dimanche că nu a solicitat nicio facilitate pentru şederea sa în spatele gratiilor. De asemenea, a refuzat să scrie o cerere pentru o celulă individuală, deşi administraţia penitenciară a decis să-l plaseze în izolare pentru a-i garanta siguranţa.
Marţi, la ora 9:30, el se va prezenta la închisoarea La Santé şi va urma acelaşi protocol ca toţi ceilalţi deţinuţi.
Fostul preşedinte de dreapta va fi încarcerat într-o celulă de 11 metri pătraţi cu o fereastră sigilată şi în izolare. Va avea un televizor mic, dar nu şi un telefon mobil. Sarkozy a declarat pentru Le Figaro că va lua cu el două cărţi: Contele de Monte Cristo, în două volume, şi biografia lui Iisus de Jean-Christian Petitfils.
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru încercarea de a strânge fonduri din Libia pentru campania sa electorală din 2007. El a declarat pentru La Tribune Dimanche că şi-a făcut deja bagajele şi se simte calm înainte de începerea pedepsei.
Fostul preşedinte a mai declarat pentru La Tribune Dimanche că nu vrea să se plângă sau să fie compătimit în timpul detenţiei. El intenţionează să scrie o carte în închisoare.
Sarkozy, care a condus Franţa între 2007 şi 2012, a fost găsit vinovat de conspiraţie criminală pentru eforturile depuse de apropiaţii săi de a face rost de fonduri din Libia în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi pentru campania sa prezidenţială din 2007.
Sarkozy a susţinut întotdeauna că este nevinovat şi a contestat condamnarea.
