G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy la Élysée înainte ca fostul…

Foto: Facebook Nicolas Sarkozy

Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy la Élysée înainte ca fostul preşedinte al Franţei să intre în închisoare (presă)

Articole20 Oct • 1.143 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, prevăzută pentru marţi, a aflat BFMTV de la o persoană apropiată preşedintelui Republicii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Marţi, 21 octombrie, Nicolas Sarkozy va dormi în închisoare. Fostul preşedinte al Republicii va descoperi celula sa din închisoarea La Santé unde va începe să-şi ispăşească pedeapsa de cinci ani de închisoare. Sosirea sa în penitenciar va fi urmărită cu atenţie de francezi, iar fostul şef de stat s-a pregătit pentru acest moment.

Nicolas Sarkozy a declarat pentru Le Figaro şi La Tribune Dimanche că nu a solicitat nicio facilitate pentru şederea sa în spatele gratiilor. De asemenea, a refuzat să scrie o cerere pentru o celulă individuală, deşi administraţia penitenciară a decis să-l plaseze în izolare pentru a-i garanta siguranţa.

Marţi, la ora 9:30, el se va prezenta la închisoarea La Santé şi va urma acelaşi protocol ca toţi ceilalţi deţinuţi.

Fostul preşedinte de dreapta va fi încarcerat într-o celulă de 11 metri pătraţi cu o fereastră sigilată şi în izolare. Va avea un televizor mic, dar nu şi un telefon mobil. Sarkozy a declarat pentru Le Figaro că va lua cu el două cărţi: Contele de Monte Cristo, în două volume, şi biografia lui Iisus de Jean-Christian Petitfils.

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru încercarea de a strânge fonduri din Libia pentru campania sa electorală din 2007.  El a declarat pentru La Tribune Dimanche că şi-a făcut deja bagajele şi se simte calm înainte de începerea pedepsei.

Fostul preşedinte a mai declarat pentru La Tribune Dimanche că nu vrea să se plângă sau să fie compătimit în timpul detenţiei. El intenţionează să scrie o carte în închisoare.

Sarkozy, care a condus Franţa între 2007 şi 2012, a fost găsit vinovat de conspiraţie criminală pentru eforturile depuse de apropiaţii săi de a face rost de fonduri din Libia în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi pentru campania sa prezidenţială din 2007.

Sarkozy a susţinut întotdeauna că este nevinovat şi a contestat condamnarea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fostul preşedinte Sarkozy va începe să ispăşească pedeapsa de cinci ani de închisoare pe 21 octombrie – presă

Articole14 Oct • 439 vizualizări
0 comentarii

Nicolas Sarkozy, încarcerat pe 21 octombrie la o închisoare din Paris / Este primul fost șef de stat al unei țări din UE care ajunge în spatele gratiilor / Care vor fi condițiile de detenție

Articole13 Oct • 3.292 vizualizări
1 comentariu

UPDATE Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru asociere în scopul săvârșirii de infracțiuni în dosarul finanțării libiene a campaniei sale electorale din 2007

Articole25 Sep 2025 • 8.353 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.