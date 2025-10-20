G4Media.ro
BREAKING SRI acuză o campanie de dezinformare coordonată pe rețelele de socializare, în cazul exploziei din Rahova / SRI cere schimbarea legii penale privind dezinformarea: ”Fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor” 

SRI acuză o campanie de dezinformare coordonată pe rețelele de socializare, privind tragedia din Rahova. G4Media a arătat luni cum au fost invadate TikTok și Facebook cu fake-news și conspirații despre explozia de vineri dimineață, pornite de la susținători pro-ruși din România.

SRI a subliniat că în social media circulă numeroase teorii ale conspirației vizând explozia de vineri din cartierul Rahova al Capitalei: ”Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora”, arată serviciul de informații.

  • ”Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată. Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile. Totodată, recomandăm cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online”, mai arată SRI.

SRI cere și schimbarea legii penale privind dezinformarea: ”Fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor”, se arată în comunicatul de luni.

  • ”În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”.

TikTok-ul a fost invadat cu conspirații, fake-news-uri și mesaje pro-Călin Georgescu la foarte scurt timp după explozia din Rahova în urma căreia trei persoane au murit și mai multe au ajuns la spital cu răni grave.

G4Media a arătat sâmbătă cum startul a fost dat de Virgil Zidaru, cunoscut drept Makaveli pe rețeaua chinezească, care instiga oamenii să protesteze la locul tragediei și acuza ”mușamalizarea anchetei” imediat după explozie. Au urmat Nicolae Voiculeț, Diana Șoșoacă și Cozmin Gușă care au inflamat rețelele de socializare cu informații false și conspirații care au devenit rapid virale.

 

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

