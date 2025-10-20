Ministrul Finanțelor despre decizia CCR de a întoarce reforma pensiilor magistraților: Nu e impact fiscal atât de mare, dar nu înseamnă că nu influenţează plăţile pe PNRR

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că nu are detalii referitor la modul în care s-a cerut avizul pe proiectul privind pensiile magistraţilor, precizând că măsurile cuprinse de acest act normativ nu au un impact „atât de mare”, dar acest lucru nu înseamnă că nu există o influenţă asupra cererii de plată care trebuie făcută pentru PNRR, transmite Agerpres.

„Nu am detalii referitor la modul în care s-a cerut avizul”, a afirmat Nazare, la Parlament.

Întrebat dacă Guvernul a cerut, înainte de a-şi angaja răspunderea pe măsurile din pachetul 2 de reformă, avizul CSM pe proiectul privind pensiile magistraţilor, el a răspuns: „Fiecare dintre promotorii pachetelor avea obligaţia să solicite avize. Noi, Ministerul de Finanţe, am cerut avizele pe pachetul fiscal pe care l-am propus de la absolut toţi cei care trebuiau să avizeze”.

Întrebat şi dacă se aştepta la o decizie a CCR de neconstituţionalitate, el nu a dorit să facă un comentariu.

„Impactul fiscal cel mai mare îl avem în pachetul fiscal. Deci, impactul pentru 2026. Nu este un impact atât de mare în zona aceasta a pachetului, ceea ce nu înseamnă că nu are influenţă asupra cererii pe care trebuie să o facem pentru PNRR. Vorbesc doar de impactul pur fiscal”, a susţinut el, întrebat dacă decizia CCR privind pensiile magistraţilor poate afecta evaluarea pe care o fac oficialii Comisiei Europene.

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor.