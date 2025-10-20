Dominic Fritz, după ce CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților: Nu renunțăm la desființarea acestor privilegii / Dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune referendum pentru modificarea Constituției

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat luni că, dacă Dacă legea privind pensiile magistraților a fost respinsă pe fond, partidul pe care îl conduce va cere un referendum pentru modificarea Constituției.

“Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției”, a precizat Fritz, într-o postare pe Facebook, după ce CCR a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Potrivit surselor G4Media, legea ar fi fost respinsă pe formă, nu pe fond.

