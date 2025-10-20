G4Media.ro
Dominic Fritz, după ce CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților: Nu…

Dominic Fritz congresul USR
Sursa foto: USR

Dominic Fritz, după ce CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților: Nu renunțăm la desființarea acestor privilegii / Dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune referendum pentru modificarea Constituției

Articole20 Oct • 3.550 vizualizări 3 comentarii

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat luni că, dacă Dacă legea privind pensiile magistraților a fost respinsă pe fond, partidul pe care îl conduce va cere un referendum pentru modificarea Constituției.

“Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției”, a precizat Fritz, într-o postare pe Facebook, după ce CCR a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Potrivit surselor G4Media, legea ar fi fost respinsă pe formă, nu pe fond.

Postarea lui Dominic Fritz, mai jos:

  • „Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea.
  • Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem.
  • Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției.
  • În orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului.
  • Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare.
  • Credința USR este că rolul statului e să motiveze performanța prin salarii corecte, nu competiția cine se pensionează primul.
  • Statul trebuie să funcționeze pentru toți cetățenii, nu doar pentru unii privilegiați.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

3 comentarii

  1. Fritz merge cu masina prin copaci pe acest subiect si vrea sa deschida o cutie a Pandorei. Vai de Romania cu asa lideri…

    • Sunt de acord cu dvs ca este un moment periculos de a schimba constitutia.

      Dar.. nici asa nu este bine.

      Si asa si altfel… tot dreapta extrema vine la putere!

  2. Da Fritzule, schimbați Constituția astfel încât să se plieze doar pe voia politicului. Mergem înspre bine. Regim hibrid, țară de papuași.

