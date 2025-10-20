Dominic Fritz, după ce CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților: Nu renunțăm la desființarea acestor privilegii / Dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune referendum pentru modificarea Constituției
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat luni că, dacă Dacă legea privind pensiile magistraților a fost respinsă pe fond, partidul pe care îl conduce va cere un referendum pentru modificarea Constituției.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
“Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției”, a precizat Fritz, într-o postare pe Facebook, după ce CCR a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Potrivit surselor G4Media, legea ar fi fost respinsă pe formă, nu pe fond.
Postarea lui Dominic Fritz, mai jos:
- „Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea.
- Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem.
- Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției.
- În orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului.
- Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare.
- Credința USR este că rolul statului e să motiveze performanța prin salarii corecte, nu competiția cine se pensionează primul.
- Statul trebuie să funcționeze pentru toți cetățenii, nu doar pentru unii privilegiați.”
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
3 comentarii