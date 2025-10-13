Claudiu Manda anunță că va candida pentru funcția de secretar general PSD pe lista lui Sorin Grindeanu / Funcția e ocupată acum de Paul Stănescu

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunţat luni pe rețelele sociale că a acceptat candidatura la funcţia de secretar general al partidului, pe lista de candidaturi (moțiunea) lui Sorin Grindeanu. G4Media a scris încă de vineri că Manda va fi propunerea lui Grindeanu pentru postul ocupat acum de Paul Stănescu.

Grindeanu e singurul PSD-ist rămas în cursa pentru șefia partidului. Titus Corlățean a anunțat luni că se retrage din competiție.

„Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, cu conştientizarea responsabilităţii pe care o implică. Pentru mine, politica înseamnă oameni şi rezultate care se văd în viaţa lor de zi cu zi, iar acest principiu va sta la baza activităţii mele în această funcţie. Reorganizarea PSD în vederea alegerilor viitoare este, în primul rând, o muncă de echipă, iar noi, la Dolj, am lucrat ca o echipă formată din oameni profesionişti şi dedicaţi, reuşind să ne clasăm pe primul loc, ca număr de voturi, dintre organizaţiile judeţene ale PSD, la toate alegerile din ultimii 12 ani. Acest lucru s-a întâmplat tocmai pentru că am înţeles mesajul şi nevoile oamenilor”, a scris Manda pe o rețea socială.

”Viitoarea conducere națională a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar și să găsească cele mai bune soluții de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant”, a mai spus europarlamentarul.

El a făcut referire și la ”greșeli tactice” făcute de PSD la alegeri, fără să le nominalizeze: „Am avut perioade în care PSD a guvernat bine, cu rezultate notabile în plan economic, cu cele mai mari creşteri de venituri pentru populaţie, cu investiţii record, dar scorul electoral nu a fost unul pe măsură. Pentru că greşelile au fost tactice şi nu de guvernare”.

Congresul PSD a fost stabilit pe 7 noiembrie.

În aprilie 2013, Claudiu Manda a fost ales președinte al PSD Dolj, una dintre cele mai puternice filiale din țară, el fiind singurul candidat. În august 2014, Manda a fost numit în postul de ministru delegat pentru Buget, înlocuindu-l pe Liviu Voinea. La alegerile europarlamentare din 2019, a câștigat un mandat din partea partidului PSD, fiind afiliat grupului S&D. În toamna anului 2023, Claudiu Manda a fost reales în fruntea organizației PSD din Dolj.

Manda este căsătorit cu Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii în epoca Dragnea și actualul primar al Craiovei.

Claudiu Manda a terminat Facultatea de Științe Economice în 1998 la Universitatea din Craiova, iar între 2002 și 2003, a studiat la Școala Academică Postuniversitară „Ovidiu Șincai”, specializarea Management Politic.

În anul 2005 a absolvit și cursurile controversatului Colegiu Național de Apărare. De asemenea, în 2011, a urmat și cursurile Colegiului Național de Informații – școala postuniversitară a Academiei Serviciului Român de Informații.

Între 2017 și 2019 a fost președinte al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul SRI.

Claudiu Manda a fost unul dintre oamenii din PSD care l-au susținut pe fostul lider social-democrat, Liviu Dragnea, inclusiv când era audiat la DNA.