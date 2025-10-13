Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan pe motiv că nu organizează alegeri pentru Primăria București, unde vrea să candideze Cătălin Drulă. Ungureanu: E inițiativa mea, nu a USR

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pe care i-a acuzat că nu respectă legea prin neorganizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, transmite Adevărul. Ungureanu a confirmat informația pentru G4Media. El a spus că a depus plângerea împotriva tuturor autorităților care au un atribut în organizarea alegerilor.

USR e parte din coaliția de guvernare, alături de PNL, PSD și UDMR.

Emanuel Ungureanu a mai spus pentru G4Media că plângerea penală e inițiativa sa personală, nu a partidului: ”nu m-am consultat cu partidul. Pur și simplu nu pot să asist pasiv că nu se aplică legea”.

El a mai spus că și președintele USR, Dominic Fritz, a declarat duminică la un post de televiziune că e vorba de un abuhz în serviciu.

Emanuel Ungureanu a depus de-a lungul timpului zeci de plângeri penale împotriva unor politicieni și șefi de instituții.

Cătălin Drulă, colegul de partid al lui Ungureanu, a anunțat că vrea să candideze la Primăria București din partea USR.

Bucureștiul nu are primar ales din mai, după ce Nicușor Dan a depus jurământul de președinte ale României.

Legea prevede că, după vacantarea unui post de primari, alegerile trebuie organizate în maximum trei luni. Pentru organizarea alegerilor e nevoie de o hotărâre de guvern.

Executivul nu a adoptat hotărârea pentru că în coaliție nu există un consens pe această temă, după ce liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va ieși de la guvernare dacă PNL și USR vor avea candidat comun.