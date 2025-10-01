Bilanţul deceselor în urma cutremurului din Filipine a urcat la 69 / Seismul s-a produs la mică adâncime

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Bilanţul deceselor în urma seismului cu magnitudinea 6,9 care s-a produs marţi în centrul Filipine a crescut la 69, a anunţat miercuri un oficial din domeniul gestionării dezastrelor, în timp ce guvernul mobiliza agenţiile din subordine pentru căutarea supravieţuitorilor şi restabilirea alimentării cu electricitate şi apă, informează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În oraşul Bogo, situat în nordul provinciei Cebu, în apropierea epicentrului acestui seism de mică adâncime, produs marţi în largul coastei cu puţin înainte de ora 22:00, spitalul era copleşit de numărul mare de victime, a declarat pentru reporteri Raffy Alejandro, un oficial din domeniul protecţiei civile.

Bilanţul de 69 de morţi are la bază date de la biroul pentru dezastre al provinciei Cebu şi urmează să fie supus validării, a spus Jane Abapo, ofiţer de informaţii la biroul regional al protecţiei civile. Un alt oficial a afirmat că peste 150 de persoane au fost rănite.

Preşedintele Filipine, Ferdinand Marcos Jr, i-a asigurat pe supravieţuitori că vor primi asistenţă rapidă întrucât secretarii de cabinet sunt la faţa locului, supervizând operaţiunile de salvare. Preşedintele a transmis totodată condoleanţe tuturor celor care şi-au pierdut rudele în acest dezastru.

Cebu, una dintre cele mai populare destinaţii turistice din Filipine, are o populaţie de 3,4 milioane de locuitori. În ciuda pagubelor, Aeroportul Internaţional Mactan-Cebu, al doilea cel mai mare din ţară, este în continuare operaţional.

San Remigio, un alt oraş grav afectat, a fost plasat sub stare de calamitate pentru a sprijini astfel eforturile de ajutorare. Viceprimarul Alfie Reynes a solicitat alimente şi apă pentru persoanele evacuate, precum şi echipamente care să ajute operaţiunile de căutare şi salvare.

„Plouă torenţial şi nu există electricitate aşa că avem nevoie de ajutor, mai ales în zona nordică pentru că acolo e o penurie de apă după ce conductele de aprovizionare au fost avariate de cutremur”, a declarat Reynes pentru postul de radio DZMM.

În oraşul învecinat Pilar, rezidentul Archel Coraza a spus că familia lui dormea atunci când casa lor a început să se zgâlţâie violent.

„I-am trezit şi ne-am repezit cu toţii în stradă”, a declarat el pentru DZMM. Coraza, care locuieşte aproape de ţărm, a spus că a văzut cum apa mării se retrage în larg după seism.

Presa locală a publicat înregistrări cu oameni fugind din locuinţe în timpul derulării seismului şi cu clădiri care se prăbuşesc, printre acestea şi o biserică cu peste 100 de ani vechime.

Reynes a spus că printre victime se numără câteva persoane care jucat baschet într-un complex sportiv din San Remigio, care s-a prăbuşit parţial în urma seismului.

Agenţiile de monitorizare seismică au stabilit adâncimea cutremurului la circa 10 kilometri şi au înregistrat replici multiple, cea mai puternică având magnitudinea 6. Nu a existat un pericol privind producerea unui tsunami după seism.

Filipine este situat în zona denumită „Cercul de Foc” al Pacificului, caracterizată printr-o intensă activitate vulcanică şi seismică. În luna ianuarie, în Filipine s-au produs două seisme majore, fără a fi înregistrate victime. În 2023, un seism cu magnitudinea 6,7, produs în largul mării, s-a soldat cu moartea a opt persoane.