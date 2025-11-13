G4Media.ro
Primar condamnat la închisoare în Italia după prăbuşirea soldată cu patru victime…

steag Italia
Sursa foto: Pexels / Maria Lucia P. Sampaio

Primar condamnat la închisoare în Italia după prăbuşirea soldată cu patru victime a unei clopotniţe la un cutremur în urmă cu nouă ani

Primarul unui sat italian a fost condamnat la opt luni de închisoare în legătură cu prăbuşirea unui turn de clopotniţă, acum nouă ani, în urma căreia patru oameni şi-au pierdut viaţa, transmite joi agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

O curte de apel din Roma a stabilit miercuri că liderul comunităţii Accumoli, care are 500 de locuitori, împărtăşeşte responsabilitatea pentru moartea unei familii a cărei casă a fost lovită de turnul prăbuşit în timpul unui cutremur din 2016.

Victimele au fost părinţii, în vârstă de 34 de ani, şi cei doi copii ai lor, un copil de 8 ani şi unul de 9 luni.

Anchetatorii au argumentat că accidentul ar fi putut fi prevenit , menţionând că nu se făcuseră lucrări structurale la clopotniţă, în pofida faptului că de la un cutremur anterior deja apăruseră preocupări legate de siguranţă.

Rudele celor morţi s-au declarat mulţumite că s-a făcut dreptate după aproape 10 an i de proceduri judiciare.

Avocatul primarului a anunţat la rândul său că intenţionează să conteste decizia la cea mai înaltă instanţă din Italia.

Satul Accumoli se află la aproximativ 150 de kilometri est de Roma, în munţii Apenini. Cutremurul din august 2016 din regiune a ucis cel puţin 299 de persoane.

Italia se numără printre ţările europene cel mai frecvent afectate de activitatea seismică.

Tags:
