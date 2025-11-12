Italia vrea să aplice o taxă pe coletele cu valoare redusă pentru a proteja industria modei / Măsura vizează platformele online precum Shein și Temu

Italia lucrează la adoptarea unei taxe pe coletele poștale cu valoare redusă provenite din țări non-europene, au declarat politicieni de rang înalt, ca parte a măsurilor de protejare a industriei modei împotriva importurilor străine cu prețuri reduse, provenite în principal din China, scrie Reuters. Măsura vizează platformele online precum Shein și Temu.

„Măsurile noastre vor intra în vigoare până la sfârșitul acestui an”, a declarat ministrul industriei, Adolfo Urso, reporterilor.

Partidele de la guvernare din Italia intenționează să aplice o taxă pentru livrările cu o valoare mai mică de 150 de euro, în conformitate cu o propunere discutată la nivelul Uniunii Europene, au declarat alți politicieni.

Ministrul economiei, Giancarlo Giorgetti, a solicitat introducerea mai rapidă a taxei UE extinse, afirmând într-o declarație că aceasta ar trebui să intre în vigoare în 2026, și nu în 2028, așa cum se prevede în prezent.

„Avem nevoie de norme europene puternice și rapide pentru a stopa agresiunea non-europeană care invadează piața noastră cu produse ieftine și nereglementate”, a declarat Giorgetti.

Autoritățile vamale ale UE au gestionat aproximativ 4,6 miliarde de colete de mică valoare cumpărate online în 2024, 91% dintre acestea provenind din China, ceea ce reprezintă dublul cifrei din 2023.

Se preconizează că măsura italiană va fi formalizată în următoarele săptămâni ca amendament la bugetul pentru anul viitor.

Federația italiană a modei a salutat-o, calificând propunerea drept un pas către limitarea modei ultra-rapide.

„Apreciem intenția guvernului de a aborda în această lege bugetară impactul asupra sustenabilității economice și de mediu generat de moda ultra-rapidă, care epuizează, de asemenea, resurse semnificative din economia noastră și din vistieria statului”, a declarat Federazione Moda Italia-Confcommercio într-un comunicat.