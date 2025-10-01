G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nouă oameni, printre care și un copil, au murit, în Odesa, din…

odesa-statuie-ecaterina a II-a
Captura Twitter

Nouă oameni, printre care și un copil, au murit, în Odesa, din cauza inundaţiilor

Articole1 Oct 0 comentarii

Salvatorii din Odesa şi din regiune acţionează de aproape 24 de ore pentru a înlătura consecinţele inundaţiilor provocate de ploile abundente din ultimele zile. Potrivit unui comunicat remis miercuri de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situaţii de Urgenţă (DSNS), inundaţiile din această zonă a ţării au provocat moartea a nouă persoane, printre care şi un copil.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pe tot parcursul nopţii, salvatorii au ajutat la evacuarea oamenilor. În total, 362 de persoane au fost salvate, iar 227 de mijloace de transport au fost evacuate. DSNS a mobilizat 255 de salvatori şi 68 de echipamente speciale.

Pe 30 septembrie, mai multe regiuni ale Ucrainei au fost afectate de vremea severă de toamnă sub formă de ploi abundente şi vânt puternic. Ca urmare a intemperiilor, în doar şapte ore, în Odesa, a căzut o cantitate de precipitaţii aproape egală cu cantitatea pentru două luni.

Sistemele de canalizare nu au putut face faţă unui asemenea volum de apă. În oraş a fost declarat cod roşu de pericol, transportul public urban a fost suspendat, iar şcolile au trecut la forma de învăţământ la distanţă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cel puţin 36 de morţi şi peste 50 de răniţi în India, în urma unei busculade la mitingul actorului devenit politician Vijay

Articole27 Sep • 744 vizualizări
0 comentarii

Costel Alexe, şeful Consiliului Judeţean Iaşi, despre demiterea managerului spitalului de copii: „Situaţia o vom analiza luni la prima oră. Copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate”

Articole27 Sep • 351 vizualizări
1 comentariu

Alexandru Rogobete, de la Iași: Am solicitat schimbarea din funcţie a managerului spitalului. Voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie și conducerea DSP Iaşi

Articole27 Sep • 666 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.