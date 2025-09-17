Danemarca organizează un exercițiu militar de amploare în Groenlanda, fără participarea SUA

Danemarca nu a invitat armata Statelor Unite ale Americii să participe la Arctic Light 2025, cel mai mare exercițiu militar din istoria modernă a Groenlandei, în contextul în care aliații NATO intensifică cooperarea în domeniul apărării în Arctica, pe fondul interesului SUA pentru insulă, scrie Reuters.

Comandantul danez pentru Arctica, Soren Andersen, a confirmat că, deși secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a fost invitat, niciunei unități militare americane nu i s-a cerut să participe.

„Colaborăm cu colegii de la baza spațială americană Pituffik, dar aceștia nu au fost invitați cu unități la acest exercițiu”, a declarat Andersen pentru Reuters.

SUA au participat anterior la exerciții militare conduse de Danemarca în Groenlanda. Un purtător de cuvânt al Ambasadei SUA la Copenhaga a declarat că „deși nu participăm la acest exercițiu, continuăm cooperarea militară solidă cu Regatul Danemarcei și alți aliați din Arctica”.

Analistul militar independent Hans Peter Michaelsen a declarat pentru Reuters că exercițiul are „o puternică semnificație politică”, demonstrând administrarea Groenlandei de către Danemarca împreună cu aliații NATO.

„Exercițiul este conceput în esență pentru a arăta americanilor că Danemarca se ocupă de Groenlanda și o face cu ajutorul altor țări importante din NATO”, a spus Michaelsen.

Andersen a respins sugestiile potrivit cărora exercițiul ar fi avut scopul de a transmite un mesaj către Washington.

Danemarca a intensificat investițiile în apărare și activitatea militară în Groenlanda, un teritoriu semi-autonom, de la comentariile președintelui american Donald Trump cu privire la achiziționarea teritoriului situat strategic și criticile aduse eforturilor Danemarcei de a-l apăra.

Relațiile dintre Copenhaga și Washington s-au înrăutățit în acest an din cauza refuzului lui Trump de a exclude posibilitatea de a cuceri Groenlanda cu forța. Luna trecută, Danemarca a convocat diplomatul american de rang înalt din Copenhaga în legătură cu rapoarte care susțineau că cetățeni americani ar fi desfășurat operațiuni secrete de influențare în Groenlanda.

Exercițiul Arctic Light 2025, care se desfășoară în perioada 9-19 septembrie, implică peste 550 de soldați, inclusiv forțe speciale, din Danemarca, Franța, Germania, Suedia și Norvegia.

Danemarca desfășoară o fregată, elicoptere și avioane de vânătoare F-16, în timp ce Franța a contribuit cu o navă militară, un avion cisternă pentru realimentare aeriană și o unitate de drone.

Exercițiul pregătește scenarii potențiale care implică o activitate crescută a Rusiei și Chinei în Arctica, a spus Andersen.

Purtătorul de cuvânt al ambasadei SUA a declarat că eforturile aliaților NATO de a asigura pregătirea pentru apărarea Arcticii sunt binevenite.

Statele Unite, care au menținut 17 baze în Groenlanda în timpul Războiului Rece, au în prezent o prezență permanentă doar la baza spațială Pituffik din nord-vestul Groenlandei.