Danemarca va achiziţiona arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a contracara Rusia

Danemarca va achiziţiona arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a contracara Rusia

17 Sep

Guvernul danez a anunţat miercuri că va achiziţiona pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a-şi consolida capacitatea de descurajare, considerând că ameninţarea rusă va continua să apese asupra Europei mulţi ani de acum înainte, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

- articolul continuă mai jos -

„Rusia va reprezenta o ameninţare pentru Danemarca şi Europa mulţi ani de acum înainte”, a declarat prim-ministrul Mette Frederiksen într-o conferinţă de presă.

Copenhaga va achiziţiona în special drone şi rachete, pe care unii dintre aliaţii săi NATO „le deţin sau sunt în curs să le achiziţioneze”, a menţionat ministrul apărării, Troels Lund Poulsen. Tipul de arme nu a fost încă stabilit.

„Datorită acestor arme, apărarea va putea atinge ţinte la distanţe mari şi, de exemplu, să neutralizeze ameninţările cu rachete inamice”, a adăugat şefa guvernului.

Ea a evocat posibilitatea „neutralizării sistemelor de ghidare a rachetelor şi a infrastructurii pentru aeronave şi drone”.

„Este o schimbare de paradigmă în politica de apărare daneză”, a subliniat Mette Frederiksen.

Anunţul danez ar urma să contribuie la ambiţia NATO ca Europa să se poată apăra singură până cel târziu în 2030, a afirmat la rândul său ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen.

De la invazia Rusiei în Ucraina, reînarmarea a fost o prioritate pentru guvernul social-democratei Mette Frederiksen.

Săptămâna trecută, Copenhaga a anunţat achiziţionarea a opt sisteme de apărare aeriană cu rază lungă şi medie de acţiune de la producători europeni.

  1. In paralel România investește in speciali cu pensii de la 39 ani, care susțin mișmașurile rușilor împotriva statului unitar român si uneltesc la destrămarea țării!

