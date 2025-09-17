Danemarca va achiziţiona arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a contracara Rusia

Guvernul danez a anunţat miercuri că va achiziţiona pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a-şi consolida capacitatea de descurajare, considerând că ameninţarea rusă va continua să apese asupra Europei mulţi ani de acum înainte, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Rusia va reprezenta o ameninţare pentru Danemarca şi Europa mulţi ani de acum înainte”, a declarat prim-ministrul Mette Frederiksen într-o conferinţă de presă.

Copenhaga va achiziţiona în special drone şi rachete, pe care unii dintre aliaţii săi NATO „le deţin sau sunt în curs să le achiziţioneze”, a menţionat ministrul apărării, Troels Lund Poulsen. Tipul de arme nu a fost încă stabilit.

„Datorită acestor arme, apărarea va putea atinge ţinte la distanţe mari şi, de exemplu, să neutralizeze ameninţările cu rachete inamice”, a adăugat şefa guvernului.

Ea a evocat posibilitatea „neutralizării sistemelor de ghidare a rachetelor şi a infrastructurii pentru aeronave şi drone”.

„Este o schimbare de paradigmă în politica de apărare daneză”, a subliniat Mette Frederiksen.

Anunţul danez ar urma să contribuie la ambiţia NATO ca Europa să se poată apăra singură până cel târziu în 2030, a afirmat la rândul său ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen.

De la invazia Rusiei în Ucraina, reînarmarea a fost o prioritate pentru guvernul social-democratei Mette Frederiksen.

Săptămâna trecută, Copenhaga a anunţat achiziţionarea a opt sisteme de apărare aeriană cu rază lungă şi medie de acţiune de la producători europeni.