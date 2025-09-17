Fenomen în SUA: a crescut exponențial consumul de cocaină după declanșarea războiului împotriva fentanilului. Cine e noul rege mexican al drogurilor

Într-o ascunzătoare montană bine păzită în inima Sierra Madre, Nemesio „Mencho” Oseguera, în vârstă de 59 de ani, conduce cu mână de fier Cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG), devenind cel mai puternic traficant de droguri din Mexic. Ascensiunea sa fulminantă a fost favorizată de două evoluții majore: renașterea consumului de cocaină în Statele Unite și intensificarea războiului administrației Trump împotriva fentanilului, arată Wall Street Journal.

Cartelul Sinaloa, cândva liderul incontestabil al traficului de droguri, a fost slăbit de presiunile internaționale și interne. După capturarea și extrădarea lui Joaquín „El Chapo” Guzmán în 2017, imperiul său a fost împărțit între cei patru fii ai săi, cunoscuți sub numele de „Chapitos”.

Aceștia au mutat atenția către producția și traficul de fentanil, un drog sintetic mult mai ușor de produs și de transportat decât heroina. Această schimbare a lăsat un gol în piața cocaină, pe care CJNG l-a exploatat rapid.

În decembrie 2024, Oseguera a încheiat un acord cu Iván Archivaldo Guzmán, liderul facțiunii Chapito a cartelului Sinaloa. În cadrul acestei înțelegeri, CJNG a furnizat arme, bani și luptători, în timp ce Chapitos au deschis rutele lor de trafic și tunelurile subterane către Statele Unite pentru a facilita transportul de cocaină și metamfetamină.

Astfel, CJNG a devenit principalul furnizor de cocaină în SUA, în timp ce Chapitos s-au concentrat pe fentanil.

Cartelul Jalisco transportă tone de cocaină din Columbia prin Ecuador și Mexic, folosind bărci rapide și submarine narco pentru a o introduce în Statele Unite.

CJNG este implicat în alte activități criminale, precum furtul de combustibil, extorcarea și escrocherii. În ciuda unei recompense de 15 milioane de dolari oferită de SUA pentru capturarea sa, Oseguera rămâne greu de prins.

Ascunzătoarea sa este protejată de o unitate de elită, cunoscută sub numele de „Forța Specială a Comandamentului Înalt”, care folosește lansatoare de rachete și mine terestre pentru a preveni accesul neautorizat.

Oseguera a început ca vânzător de avocado, dar a ajuns să conducă un imperiu criminal. Cartelul său este în mare parte condus de familie: fratele său, Antonio, cunoscut sub porecla „Tony Montana”, se ocupa de achiziționarea de arme grele, iar fiul său a fost condamnat la închisoare pe viață pentru trafic de droguri. Această structură familială solidă și loialitatea membrilor săi au fost esențiale pentru succesul și expansiunea CJNG.

Ascensiunea lui Nemesio „Mencho” Oseguera și a cartelului Jalisco Nueva Generación reflectă schimbările dinamice din peisajul traficului de droguri global, influențate de politici internaționale și de evoluțiile pieței consumului de droguri.