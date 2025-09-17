Filmat ca la Coldplay / Un american a fost prins la meci de camerele tv, după ce a anunțat că e bolnav și a chiulit de la muncă

Un fan înfocat ale echipei de fotbal al Universității din Tennessee a devenit viral pentru reacțiile sale sfâșietoare în timpul meciului de fotbal universitar de sâmbătă împotriva Georgiei. Dar se pare că nu trebuia să fie acolo, scrie Daily Mail.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Jeff Comeaux, care locuiește în același oraș cu universitatea, a fost arătat pe ecrane într-un rollercoaster de emoții în timpul meciului de sâmbătă de la Neyland Stadium, în timpul prelungirilor pierdute de Volunteers în fața Bulldogs.

Un operator i-a remarcat reacțiile și a continuat să-l filmeze de mai multe ori pe parcursul meciului.

El a trecut prin toate emoțiile: și-a încrucișat brațele în semn de dezamăgire, și-a acoperit fața cu mâinile în semn de neîncredere și a așteptat nervos.

După meci, a primit sute de mesaje de la prieteni și cunoștințe care vorbeau despre apariția lui pe ecran.

Dar unul dintre mesajele pe care le-a primit era de la angajatorul său, care nu era mulțumit după ce Comeaux s-a dat bolnav de la serviciu pentru a putea asista la meci.

„Am ajuns la un punct în care mi-am spus: știi ce, cel mai bun lucru pe care îl pot face este să sun și să spun că sunt bolnav astăzi. Și am fost filmat ca la Coldplay”, a declarat Comeaux.

Memele au început să circule cu reacțiile sale după difuzarea lor pe ABC – chiar și cu unii fani din Georgia care au modificat imaginile în Photoshop pentru a le pune tricoul pe ele.

„Toată lumea spunea: «Omule, ești sufletul meu, ești animalul meu spiritual». Și, sincer, am primit la fel de multe comentarii de la fanii din Georgia cât și de la fanii din Tennessee”, a declarat el.