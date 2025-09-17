Liga Campionilor: Remize în meciurile arbitrate de români, Olympiakos Pireu – Pafos și Slavia Praga – Bodo Glimt / Dragomir, titular la Pafos

Formaţia Pafos, la care joacă Vlad Dragomir, a remizat, miercuri seară, în deplasare, scor 0-0, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor, joc arbitrat de Istvan Kovacs. Tot miercuri, Slavia Praga şi Bodo/Glimt au terminat la egalitate, scor 2-2, după ce echipa cehă a condus cu 2-0. Partida a fost arbitrată de Marian Barbu, transmite News.ro.

Olympiakos Pireu – Pafos 0-0

La Pafos, Vlad Dragomir a jucat până în minutul 85.

În minutul 26, de la Pafos a fost eliminat Bruno.

Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2

Au marcat: Mbodji ’23, ’74 / Bassi ’78, Brunstad Fet ’90

În minutul 54, oaspeţii au ratat un penalti, prin Hogh.