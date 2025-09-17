G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Liga Campionilor: Remize în meciurile arbitrate de români, Olympiakos Pireu – Pafos…

Logo-ul Champions League, cea mai importantă competiție de fotbal a cluburilor din lume.
Champions League / Sursa foto: captură video

Liga Campionilor: Remize în meciurile arbitrate de români, Olympiakos Pireu – Pafos și Slavia Praga – Bodo Glimt / Dragomir, titular la Pafos

Articole, Sportz17 Sep 0 comentarii

Formaţia Pafos, la care joacă Vlad Dragomir, a remizat, miercuri seară, în deplasare, scor 0-0, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor, joc arbitrat de Istvan Kovacs. Tot miercuri, Slavia Praga şi Bodo/Glimt au terminat la egalitate, scor 2-2, după ce echipa cehă a condus cu 2-0. Partida a fost arbitrată de Marian Barbu, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Olympiakos Pireu – Pafos 0-0

La Pafos, Vlad Dragomir a jucat până în minutul 85.

În minutul 26, de la Pafos a fost eliminat Bruno.

Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2

Au marcat: Mbodji ’23, ’74 / Bassi ’78, Brunstad Fet ’90

În minutul 54, oaspeţii au ratat un penalti, prin Hogh.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Clubul italian de fotbal Crotone, plasat sub administrare judiciară după descoperirea legăturilor cu mafia calabreză

Articole17 Sep • 105 vizualizări
0 comentarii

Cupa Mondială 2026: FIFA va redistribui 300 de milioane de euro cluburilor care vor avea jucători la competiţie

Articole16 Sep • 204 vizualizări
0 comentarii

Standard Liege anunță primele rezultate în cazul lui Josué Homawoo, fost jucător dinamovist, accidentat violent la cap la meciul de vineri seara

Articole13 Sep • 469 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.